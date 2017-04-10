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Число зарегистрированных безработных в Минске сократилось
11.04.2017 18:01 — Новости Общества | БДГ
Официальная безработица в Минске падает: по последним данным, за год количество официально зарегистрированных безработных за год сократилось на 30%. Сейчас в столице насчитывается порядка девяти тысяч вакансий.
Как
В марте трудоустроено безработных на 23,4 % больше, чем в феврале. На обучение направлены 444 человека, оказано содействие в организации предпринимательской деятельности и предоставлена субсидия 40 безработным. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 965 человек.
В Мингорисполкоме также сообщили, что в городскую службу занятости по состоянию на первое апреля 2017 года нанимателями Минска заявлено 8,8 тыс. вакансий, что на 41 % больше, чем на ту же дату 2016 года. При этом сообщается, что в 2017 года обеспеченность свободными рабочими местами увеличилась - в среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 1,5 вакансии (на первое апреля 2016 года — 0,8 вакансии). При этом сохраняется значительный дисбаланс по многим профессионально-квалификационным группам.
Наибольшее число вакансий заявлено для медицинских сестер, врачей-специалистов, фельдшеров- лаборантов, воспитателей.
Отметим, что На 1 апреля в Беларуси
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Официальная безработица в Минске падает: по последним данным, за год количество официально зарегистрированных безработных за год сократилось на 30%. Сейчас в...
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