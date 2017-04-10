Пассажиры поезда Москва — Брест, который попал в аварию поздно вечером 8 апреля в России, назвали начальника поезда «героической женщиной». «Она держала оборону, помогала всем, на нее пришелся натиск всех служб: милиции, МЧС, скорой», — говорили они. Люди благодарили всю команду за профессионализм и внимание. Елена Шурпач, та самая начальник поезда, рассказала о том, как пережила ночь, когда произошла авария, и как пришла в профессию.



Елена Шурпач, начальник поезда Москва - Брест, 45 лет. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После железнодорожной аварии в больницы Москвы попали 13 человек. Некоторых уже выписали. Но помощь после аварии понадобилась куда большему числу людей: по разным данным, пострадавших было от 28 до 50 человек. Все, кроме госпитализированных на месте и пары сошедших с поезда по своему желанию пассажиров, продолжили путь в Беларусь.

Елена Шурпач родом из деревни Копцевичи-1 Петриковского района Гомельской области.

— Судьба привела меня в профессию, видимо, с рождения, — рассказывает она. — Мама родила меня, когда отец вез ее в роддом в Петриков. Так что я родилась уже на колесах.

После школы она поступила в училище в Гомель на проводника. Окончила его с красным дипломом. Во время практики ездила стажером на рейсе Гомель - Москва.

— Мне 18 лет было. И сначала работа тяжело давалась: сна нет, постоянно едешь, скорость. Пока к этому привыкла, прошло время, — рассказывает она.

Затем Елена поступила в железнодорожный техникум в Бресте, чтобы стать техником-электриком, после заочно окончила электротехнический факультет Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле. Говорит, что все время хотела учиться.

С 1992 года она работает на Брестском вагонном участке. Сначала была проводником, с 1995 года — исполняющей обязанности начальника поезда, а с 1999 года — начальником поезда. Ездила на рейсах в Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь. На рейсе Брест - Москва работает год и два месяца.

Елена рассказывает, что именно она отвечает за безопасность и обслуживание пассажиров, слаженную работу проводников, их обучение.

Аварий, подобных той, что произошла 8 апреля, в ее карьере раньше не было.

— Мы выехали из Москвы в 22.03, по расписанию, как положено. Отъехали 9 км, остановились, выглянули — горит красный свет. Спросили у машиниста, что случилось. Он сказал, что впереди на этом участке стоит электропоезд. Такое бывает. Поэтому мы остановились и простояли 20 минут. И тут — сильный удар. Выглядываем и видим, что в нас врезалась электричка. Побежали «в голову» поезда, я встретила машиниста, и он сказал закрыть ручные тормоза, оградить поезд на перегоне… У нас такой порядок действий в нестандартных ситуациях. Затем мы опросили пассажиров и составили списки пострадавших, узнали, кому нужна медицинская помощь. По возможности оказали ее. Когда приехали спасатели, передали списки им, — вспоминает она.

Накануне проводница рассказала Елене свой сон. Ей приснилось, что они вместе вдвоем на небе и видят святого Николая Чудотворца.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Елены, никакой паники после произошедшего в поезде не было: пассажиры помогали друг другу, проводники показали себя с лучшей стороны. В составе поездной бригады работали 18 проводников и электромеханик. Машинист и помощник машиниста — россияне. Елена говорит, что у помощника был шок, а машинист был в крови. Его отвезли в больницу.

— Я привезла с рейса, наверное, 13 или 14 благодарностей от людей. Так приятно. Люди благодарили нас за слаженную работу, терпение, профмастерство… За все лучшие качества, которые только могут быть, — отмечает она. — Страха, когда все это произошло, не было, была мобилизация всех сил. Мы понимали, что то, что будет дальше, зависит от нас.

Елена уверена, что в любой ситуации и при любой работе надо быть собранным и четко знать, что делать.

По возвращении домой поездную бригаду встречали родные и коллеги.

— Радовались, плакали, говорили, что мы герои, — говорит она.

Елена Шурпач в следующий раз снова выйдет на работу на рейс Брест - Москва 21 апреля — в свой день рождения.