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Могилевские дизайнеры устроили показ мод на выставке
11.04.2017 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Могилевские дизайнеры представили свои коллекции на выставке «Флореаль. Пора цветения» в городском выставочном зале. Здесь и прошел модный показ. Подобное дефиле в областном центре проводится раз в два года.
На подиум вышли обычные могилевчанки — маленькие и взрослые. Для каждой дизайнеры подобрали уникальный образ: модную одежду и аксессуары.
Создавая актуальные ансамбли, дизайнеры обращали внимание на тенденции мировой моды. Например, одежда для мам и дочерей была выполнена в едином стиле. А еще в моде снова 80-е: яркие платья с цветочными принтами, полоска и горошек. Эти тенденции могилевские дизайнеры попытались воплотить в своих работах.
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Одежда для мам и дочерей была выполнена в едином стиле. А еще в моде снова 80-е: яркие платья с цветочными принтами, полоска и горошек.
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