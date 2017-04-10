Могилевские дизайнеры представили свои коллекции на выставке «Флореаль. Пора цветения» в городском выставочном зале. Здесь и прошел модный показ. Подобное дефиле в областном центре проводится раз в два года.

На подиум вышли обычные могилевчанки — маленькие и взрослые. Для каждой дизайнеры подобрали уникальный образ: модную одежду и аксессуары.

Создавая актуальные ансамбли, дизайнеры обращали внимание на тенденции мировой моды. Например, одежда для мам и дочерей была выполнена в едином стиле. А еще в моде снова 80-е: яркие платья с цветочными принтами, полоска и горошек. Эти тенденции могилевские дизайнеры попытались воплотить в своих работах.

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