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Минюст дал совет для белорусов по работе с риелторами

11.04.2017 18:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белорусы не обязаны приобретать недвижимость с участием риелторов, напомнили Sputnik в Министерстве юстиции республики.

Специалисты подчеркивают: риелторы вправе рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя после заключения соответствующего договора.

"Таким образом, рекламирование риелторской организацией объекта недвижимости в целях его продажи предполагает наличие договора на оказание риелторских услуг по содействию в продаже этого объекта, заключенного между организацией и продавцом", — отметили в ведомстве.

Минюст дал совет для белорусов по работе с риелторами
© Flickr/ the Original Muddog
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При этом, как отметили в Минюсте, риелтор должен "принимать все меры к качественному выполнению своих обязательств, предлагая объект недвижимости всем без исключения заинтересованным, а не искать только тех покупателей, которые готовы заключить договор с риелторской организацией".

"Однако в настоящее время имеют место факты, когда риелторские организации не принимают должных мер к выполнению принятых на себя обязательств по содействию в продаже объектов недвижимости", — отметили собеседники Sputnik.

Пример тому: риелторы соглашаются показать потенциальному покупателю объект только в случае подписания соответствующего договора.

"Своими действиями по подбору только такого покупателя, который согласится заключить договор на оказание риелторских услуг в целях получения денежного вознаграждения сразу с обеих сторон: и с продавца, и с покупателя, риелторские организации тем самым нарушают интересы своего клиента — продавца", — отметили в министерстве.

Также собеседники агентства напомнили, что организации вправе требовать оплату риелторских услуг только на основании заключенного договора с потребителем.

"У покупателя, заинтересовавшегося объектом недвижимости, предлагаемым риелторской организацией к продаже в рамках вышеназванных договорных отношений с продавцом, отсутствует обязанность вступать в договорные отношения с этой риелторской организацией в целях приобретения предлагаемого объекта. Это является исключительно его правом ", — добавили в Минюсте.

В случае нарушения законодательства со стороны подобных организаций граждане имеют право обращаться в управления юстиции исполкомов или непосредственно в Минюст.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство подчеркнуло, что риелторы должны предлагать приобрести жилье всем, а не только тем, кто готов заключать договора.

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