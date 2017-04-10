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Лукашенко: США надо ограничить свои аппетиты
11.04.2017 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Агрессивная политика - путь в никуда. Так во вторник прокомментировал Александр Лукашенко ракетный удар американцев по Сирии, сообщает телеканал «МИР 24».
«Некоторые президенты, чтобы решить внутриполитические вопросы «понравиться людям», нажимают на кнопки. 59 или 60 крылатых ракет разбомбили аэродром. Когда я об этом услышал, очень сожалел. Очень», - сказал белорусский лидер. При этом Лукашенко отметил, что «глубже смотрит на эти проблемы».
Напомним, на прошлой неделе американцы выпустили по базе сирийских военных
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Президент Беларуси прокомментировал ракетный удар американских ВС по Сирии.
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