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Лукашенко: США надо ограничить свои аппетиты

11.04.2017 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Агрессивная политика - путь в никуда. Так во вторник прокомментировал Александр Лукашенко ракетный удар американцев по Сирии, сообщает телеканал «МИР 24».

«Некоторые президенты, чтобы решить внутриполитические вопросы «понравиться людям», нажимают на кнопки. 59 или 60 крылатых ракет разбомбили аэродром. Когда я об этом услышал, очень сожалел. Очень», - сказал белорусский лидер. При этом Лукашенко отметил, что «глубже смотрит на эти проблемы».

«Решать внутриполитические вопросы за счет внешней агрессивной политики - это не тот путь. Сегодня даже Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть мир или управлять всем миром. Надо ограничивать свои аппетиты», - сказал президент Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе американцы выпустили по базе сирийских военных 59 ракет «Томагавк». Приказ отдал лично Дональд Трамп после того, как появились сообщения, что сторонники Башара Асада применяют химическое оружие. Эти обвинения так и не были доказаны.

 
 
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Президент Беларуси прокомментировал ракетный удар американских ВС по Сирии.

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