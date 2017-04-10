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К трем годам колонии приговорен житель Пинска, который молотком выбивал у должника деньги

11.04.2017 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
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За принуждение к выполнению обязательств с применением насилия осужден 22-летний неработающий житель Пинска.

Вечером 1 июля 2016 года компания молодых людей приехала на автомобиле «Вольво» 22-летнего пинчанина в городской поселок Логишин на дискотеку, сообщила БелаПАН старший помощник Пинского межрайонного прокурора Ольга Куделич. Около полуночи 24-летний участник этой компании сел за руль Volvo, проехал по улице и врезался в здание. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Виновник аварии договорился с 22-летним владельцем Volvo, что заплатит за ремонт автомобиля. Так как разбивший машину молодой человек не возмещал ущерб и перестал отвечать на звонки, владелец начал отправлять тому сообщения с требованием уплаты долга и угрозами.

7 сентября хозяин Volvo встретил должника в доме у своего знакомого в городском поселке Логишин и ударил его молотком по голове, причинив тому открытую черепно-мозговую травму, которая относится к тяжким телесным повреждениям.

6 апреля 2017 года суд Пинского района и города Пинска признал нападавшего виновным в принуждении к возмещению причиненного ущерба под угрозой применения насилия и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (по ч.3 ст. 384 УК), и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее мужчина судим не был.

 
 
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Обвиняемый встретил должника в доме у своего знакомого в городском поселке Логишин и ударил его молотком по голове.

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