В Заславское водохранилище (так называемое Минское море) выпущено более четырех тонн щуки и обустроено 600 нерестилищ для судака.





Каждую весну сотрудники Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с членами Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) и рыбаки-любители собираются на Минском море для благого дела — зарыбить его щукой и обустроить новые нерестилища для судака.

К обеду пляж № 5 Заславского водохранилища уже сплошь заставлен моторными лодками. Участники предстоящего действа греются на солнце в ожидании машины из опытного рыбхоза «Белое». Именно там БООР закупило 4,2 тонны годовалой щуки.

Директор Минской районной ее организационной структуры Павел Жвиридовский говорит, что на рыбу потратили 25 тысяч рублей. Средства — от членских взносов: раз в год охотники и рыбаки платят одну базовую. Выгоду получают все.

— Наш билет позволяет заниматься подводной рыбалкой, ловить на 10 крючков вместо пяти, — пояснил Павел Иванович. — А мы на полученные деньги создаем для них лучшие условия.

Сама идея зарыбления Минского моря принадлежит энтузиастам из Большого рыбацкого интернет-клуба (БРИК). Именно они в 2008 году оплатили рыбоводно-биологическое обоснование зарыбления и с тех пор, по подсчетам председателя правления объединения Олега Закржевского, выпустили 10 тонн рыбьей молоди. Три года назад к акции присоединился БООР.

И если раньше запускали по 700−800 килограммов рыбы, то сейчас до 5 тонн. И дело не ограничивается одной щукой и одним Минским морем. Руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий БООР Дмитрий Сыроквашка обрисовал ситуацию по стране:

— С 2014 года мы зарыбили 36 водоемов, вселили более 100 тонн, или 500 тысяч экземпляров, различных видов рыбы. Например, прошлой весной в Минское море запускали, помимо щук, карпов и карасей.

Алгоритм зарыбления прост: рыбу из машины перегружают в тазики и бочки, которые участники акции развозят на лодках по всему водохранилищу. К новому водоему щука привыкнет только через две недели, поэтому важно отвезти ее как можно дальше от берега, чтобы она, стоящая сплошным косяком, не стала добычей браконьеров.

Начальник Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Николай Самец рад, что благодаря сознательным рыбакам с нарушителями стало проще бороться, но меры предосторожности никогда не помешают.



Дмитрий Сыроквашка раздает щуку для зарыбления

На вельботе сотрудников межрайинспекции отплываем на 200 метров от берега. На месте Николай Николаевич аккуратно берет емкость со щуками и опускает в воду. Через минуту они исчезают в глубине. Трогать молодь руками нежелательно — для нее это чревато ожогом.

На следующий день — второй этап акции: обустройство нерестилищ для судака. И хотя сильный ветер развел волну, а дождь комфорта не добавляет, на пляже собралось около 40 человек. Член БРИК Геннадий Иванкив показывает нехитрую технологию изготовления искусственного нерестилища: в кирпич просовывают две веревки, затем сверху накладывают кучку еловых лапок и все это перевязывают.

— Судак тяжело переносит транспортировку — много его погибает, — объясняет Геннадий. — Чтобы его стало больше, нужны места для нереста. Ихтиологи подсказали схему специальных нерестилищ. Уже через два года после начала этой работы популяция выросла.

В воду кирпичи специально погружают за две недели до начала процесса. За это время хвоя теряет запах, который может отпугнуть рыбу.

На изготовление такого нерестилища для икры судака требуется около трех минут. Дело несложное, поэтому справились меньше чем за час. Организаторы привезли еще 300 кирпичей. Развозим их гораздо медленнее, чем щук. Из-за волны рискнули выйти в море только три катера.

К обеду работа завершена. И хотя ухи из судака не отведали — нерест, запрет, а мы люди законопослушные, — огненный харчо был тоже неплох!