За последние пять лет (с момента создания Следственного комитета) в Беларуси возбуждено 211 уголовных дел за сообщения о лжеминировании. О мотивах «шутников» рассказала в эфире «Альфа-Радио» официальный представитель СК Юлия Гончарова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам представителя СК, мотивы у преступников встречаются разные: месть директору за увольнение, детское баловство, хулиганство, желание сорвать мероприятие или задержать отправление поезда.

Что важно, это не бдительные граждане — за помощь которым всегда благодарны. А те, кто изначально понимает ложность информации, но все равно хочет ее сообщить. Таких людей привлекают по ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности), санкция статьи — от штрафа до 7 лет лишения свободы.

О нескольких удивительных случаях рассказала Юлия Гончарова.

Звонят, чтобы милиция спасла от запоя или подвезла домой

В сентябре 2016 года 30-летний житель Витебщины сообщил в милицию, якобы в школе и детском саду Чашничского района готовится взрыв. Проводили эвакуацию, звонок оказался ложным, возбудили уголовное дело.

Оказалось, мужчина хотел обратить на себя внимание. Признался, что было плохое настроение и он выпивал, а в таком состоянии может звонить в милицию и говорить неправду. Делает это для того, чтобы его забрали, т.к. сам отказаться от бутылки не может. За глупую шутку его обязали заплатить штраф в размере 30 базовых величин.

В мае прошлого года 47-летний житель Клецкого района в 2 часа ночи сообщил милиции о бомбе в кафе. Он надеялся, что таким образом сможет вернуться домой в город — правоохранители обязательно отвезут его после процедур.

Оказалось, перед этим он пытался вернуться домой под Минск на скорой помощи. Но его жалобы оказались неубедительными, и тогда он соврал милиции. В итоге мужчину обязали заплатить штраф на 840 рублей.

36-летний житель Витебска «заминировал» в прошлом году Свято-Успенский кафедральный собор. Четыре дня мужчина употреблял спиртное и пытался дозвониться своей девушке, но она не поднимала трубку.

Когда он узнал, что девушка в соборе на службе — сообщил о готовящемся там взрыве. Надеялся, что после эвакуации верующих она наконец снимет трубку. Но на звонок она так и не ответила, а вот лжеминера задержали.

Во время расследования он писал из СИЗО настоятелю храма слова извинения, что сделал все из-за любви. Тем не менее суд отправил его в колонию.

60-летний пьяный могилевчанин сообщил о готовящемся теракте на избирательном участке в сентябре 2016-го. Никакого устройства у него не нашли, мужчину суд наказал 1 годом лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма.

Еще одна пенсионерка в Гродненской области сообщила, что на железнодорожном вокзале бомба. Угроза не подтвердилась. Оказалось, старушка затаила злобу на участкового и в отместку захотела добавить ему хлопот.

О шутниках телефонных и реальных

Также следователи разбираются в уголовном деле о лжеминировании частного образовательного учреждения в центре Минска. В январе 2016-го поступило сразу несколько звонков. Первый — с российского номера, причем «владелец» номера даже не знал о существовании такового. Примерно через неделю звонок о бомбе повторился, уже через интернет-сервис — и снова не подтвердился.

По информации правоохранителей из Нидерландов по второму случаю, такие звонки не первый раз периодически поступают из их страны. Неизвестные «минируют» другие филиалы этого образовательного учреждения, которые расположены в странах Евросоюза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Следователи приводят и совсем недавний случай: через пару дней после взрыва в метро Санкт-Петербурга пассажир минской подземки пошутил, что в сумке у него бомба. Проверку по данному факту проводят сейчас сотрудники милиции.