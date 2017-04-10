Руководители Минского метрополитена возложили цветы к памятному знаку «Река памяти». С момента взрыва на станции «Октябрьская» прошло шесть лет.



Фото предоставлено предприятем "Минский метрополитен"





В этом году в метро не организовывали какие-либо официальные церемонии. Сотрудники просто принесли цветы и почтили погибших минутой молчания.





