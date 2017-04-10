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Сотрудники минской подземки возложили цветы в память о жертвах теракта
11.04.2017 18:38 — Новости Общества | Tut.by
Руководители Минского метрополитена возложили цветы к памятному знаку «Река памяти». С момента взрыва на станции «Октябрьская» прошло шесть лет.
В этом году в метро не организовывали какие-либо официальные церемонии. Сотрудники просто принесли цветы и почтили погибших минутой молчания.
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С момента взрыва на станции "Октябрьская" прошло шесть лет.
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