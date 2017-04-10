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Из-за похолодания в квартирах Гродно снова включат батареи
11.04.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
В связи с существенным похолоданием в Гродненском городском исполнительном комитете приняли решение о возобновлении отопления в жилом фонде,
С 11 апреля тепло начнет возвращаться в квартиры жителей Гродно.
В детских садах и школах отопление еще не отключали. Батареи продолжали работать в режиме протапливания.
Кстати,
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С 11 апреля тепло начнет возвращаться в квартиры жителей Гродно. В детских садах и школах отопление еще не отключали. Батареи продолжали работать в режиме...
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