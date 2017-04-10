﻿ Из-за похолодания в квартирах Гродно снова включат батареи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за похолодания в квартирах Гродно снова включат батареи

11.04.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с существенным похолоданием в Гродненском городском исполнительном комитете приняли решение о возобновлении отопления в жилом фонде, сообщает «ГродноПлюс».


С 11 апреля тепло начнет возвращаться в квартиры жителей Гродно.

В детских садах и школах отопление еще не отключали. Батареи продолжали работать в режиме протапливания.

Кстати, по прогнозам синоптиков, вторая декада апреля будет достаточно холодной. На этой неделе — неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме. В среду синоптики обещают даже мокрый снег.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 апреля тепло начнет возвращаться в квартиры жителей Гродно. В детских садах и школах отопление еще не отключали. Батареи продолжали работать в режиме...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: США надо ограничить свои аппетиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика