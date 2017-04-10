В связи с существенным похолоданием в Гродненском городском исполнительном комитете приняли решение о возобновлении отопления в жилом фонде, сообщает «ГродноПлюс».





С 11 апреля тепло начнет возвращаться в квартиры жителей Гродно.

В детских садах и школах отопление еще не отключали. Батареи продолжали работать в режиме протапливания.

Кстати, по прогнозам синоптиков, вторая декада апреля будет достаточно холодной. На этой неделе — неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме. В среду синоптики обещают даже мокрый снег.