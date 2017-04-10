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Впервые за 20 лет в Беларуси заметили белку-летягу
11.04.2017 19:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси впервые за 20 лет заметили белку-летягу, сообщается на сайте организации
Последний раз официально летягу отмечали в Беларуси в 1996 году. Тогда сотрудники Суражского лесхоза Витебской области нашли этого зверька в дупле в осине.
Белка-летяга включена в Красную книгу и встречается крайне редко. Внешне она похожа на обыкновенную белку, но чуть меньшего размера.
Между передними и задними лапами у нее имеется кожная складка, покрытая шерстью, которая выполняет роль парашюта. Животное способно пролететь расстояние до 50 метров.
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