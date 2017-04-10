В Беларуси впервые за 20 лет заметили белку-летягу, сообщается на сайте организации ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» .

Последний раз официально летягу отмечали в Беларуси в 1996 году. Тогда сотрудники Суражского лесхоза Витебской области нашли этого зверька в дупле в осине.

Белка-летяга включена в Красную книгу и встречается крайне редко. Внешне она похожа на обыкновенную белку, но чуть меньшего размера.

Между передними и задними лапами у нее имеется кожная складка, покрытая шерстью, которая выполняет роль парашюта. Животное способно пролететь расстояние до 50 метров.