В Могилеве близится к завершению проходящий в закрытом режиме судебный процесс по резонансному уголовному делу так называемой банды Молнара. Для ключевого фигуранта дела — 53-летнего Сергея Молнара — прокурор запросил 18,5 лет лишения свободы.

14 марта 2016 года на территории тюрьмы № 4 в Могилеве областной суд начал рассматривать дело 30 жителей Бобруйска. Главный фигурант Сергей Молнар и предполагаемые соучастники обвиняются в создании преступной организации, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении и повреждении имущества.

Родственники обвиняемых уверены, что дело сфальсифицировано и именно поэтому рассматривается в закрытом режиме. 10 октября несколько матерей подсудимых в знак протеста встали перед автомобилем судьи , ведущего процесс, не давая ему въехать на территорию тюрьмы.

По версии следствия, на протяжении пяти лет обвиняемые вымогали деньги у жителей Бобруйска и проводили незаконные сделки с недвижимостью. Под руководством Молнара, как отмечено в обвинении, работали две группы черных риелторов, а также «банда боксеров», участники которой подкарауливали жертв, избивали их, если те отказывались добровольно дать деньги.

Дело по-прежнему рассматривается в закрытом режиме на территории могилевской тюрьмы. Председательствует судья Могилевского областного суда Александр Иванков. Гособвинение представляет прокурор Сергей Минов.

Большинство фигурантов вину не признают, заявляют, что дело сфальсифицировано. Они направили десятки жалоб, в которых утверждают, что потерпевшие дали показания против них под давлением следователей и оперативных сотрудников ГУБОП.

По сведениям БелаПАН, помимо 18,5 лет для Сергея Молнара прокурор запросил для участников так называемой банды боксеров Артема Билушкина, Евгения Абдуразакова 14 лет лишения свободы каждому, Максима Кудрявцева — 5,5 лет лишения свободы. Дениса Макса (Дэн Бобруйский, которого в определенных кругах называли «вором в законе») гособвинитель просит приговорить к семи годам лишения свободы, бывшего работника агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Илью Линника — к девяти годам.