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Хозяйский подход: Лукашенко посетил Гомельскую область
11.04.2017 20:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко совершил рабочую поездки по Гомельской области. Там побывал и корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.
В этом году посевную в Беларуси начали раньше обычного благодаря хорошей погоде и новой технике, которая высаживает семена с точностью до миллиметра. Президент обращает внимание: топливо не везде расходуют экономно.
«Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей. Мы видим, где воруют, как продают на дорогах. Наведите порядок с потреблением топлива», - заявил Лукашенко.
Президент во всем требует хозяйского подхода. Например, этот деревообрабатывающий завод в Речице должен был начать работать эффективно еще пару лет назад, сразу после модернизации. Но пока прибыль со знаком минус. Лукашенко требует разобраться с кредитами предприятия, выйти на полную мощность и достичь средней зарплаты в 500 долларов.
«Одна тысяча - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать - и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить», - заявил глава государства.
Все предприятия деревообработки в стране модернизировали и объединили. Холдинг выпускает фанеру, ДСП, МДФ. От их качества напрямую зависит прибыль белорусской мебельной отрасли. Это миллионный экспорт.
Президент призывает белорусов не ждать, когда власть что-то предложит, а активнее работать самим.
«В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу, по раскрепощению бизнеса», - сказал президент.
После рейда по
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Президент Беларуси ознакомился с ходом посевной кампании и осмотрел деревообрабатывающие предприятие.
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