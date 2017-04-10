Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко совершил рабочую поездки по Гомельской области. Там побывал и корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

В этом году посевную в Беларуси начали раньше обычного благодаря хорошей погоде и новой технике, которая высаживает семена с точностью до миллиметра. Президент обращает внимание: топливо не везде расходуют экономно.

«Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей. Мы видим, где воруют, как продают на дорогах. Наведите порядок с потреблением топлива», - заявил Лукашенко.

Президент во всем требует хозяйского подхода. Например, этот деревообрабатывающий завод в Речице должен был начать работать эффективно еще пару лет назад, сразу после модернизации. Но пока прибыль со знаком минус. Лукашенко требует разобраться с кредитами предприятия, выйти на полную мощность и достичь средней зарплаты в 500 долларов.

«Одна тысяча - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать - и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить», - заявил глава государства.

Все предприятия деревообработки в стране модернизировали и объединили. Холдинг выпускает фанеру, ДСП, МДФ. От их качества напрямую зависит прибыль белорусской мебельной отрасли. Это миллионный экспорт.

Президент призывает белорусов не ждать, когда власть что-то предложит, а активнее работать самим.

«В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу, по раскрепощению бизнеса», - сказал президент.

После рейда по предприятиям Александр Лукашенко проехал по городу. Отметил: такая чистота должна быть во всех райцентрах и небольших городках Беларуси.