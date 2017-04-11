Недавно в актовом зале военного комиссариата Фрунзенского района города Минска состоялось выездное судебное заседание. На нем были рассмотрены дела лиц, которые совершили преступления против порядка исполнения воинской обязанности, уклонившись от мероприятий призыва на воинскую службу. Судебное заседание вела судья суда Фрунзенского района столицы Наталья Лищук, обвинение поддерживала государственный обвинитель.

Рассматривалось уголовное дело в отношении двух уклонистов по статье 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Один из тех, кто сел на скамью подсудимых в тот день, — Дмитрий В. (Имена обвиняемых изменены по этическим соображениям.) На все вопросы прокурора парень лишь отвечал тихим неуверенным голосом: «Да».

— Повестку получали?

— Да.

— Что закон нарушаете, знали?

— Да.

— Что грозит уголовная ответственность?

— Да.

— И намеренно к этому шли?

— Да…

И лишь один ответ выбился из массы остальных. На вопрос о том, почему парень не явился по очередной повестке в военкомат, подсудимый ответил: «Не захотел!». Здесь даже присутствовавшие на заседании призывники шепотом начали возмущаться.



При постановке на воинский учет этот молодой человек был предупрежден об административной и уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, однако должных выводов для себя не сделал. Находясь на территории города Минска, он умышленно, будучи уведомленным повесткой, решил уклониться от мероприятий призыва. В установленное время парень не явился в военкомат своего района для прохождения медкомиссии и не предоставил оправдательных документов, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Доказательствами вины Дмитрия В. стали скопившиеся за длительное время повестки, показания свидетелей и самого обвиняемого по данному уголовному делу. Были подшиты в дело и запросы из лечебных учреждений, сделанные во время поисков призывника. Неработающий и не поступивший в какое-либо учебное заведение парень попросту не хотел тратить свое свободное время, которого у него было предостаточно, на службу в армии.

Уже в зале суда, осознавая, насколько все серьезно и чем грозят ему необдуманные поступки, Дмитрий В., хоть и поздно, начал раскаиваться в содеянном. Как выразился парень, до него только в зале суда дошло, что он как любой уважающий себя гражданин должен отдать долг своему государству…

Но за свои поступки нужно отвечать. Закон есть закон!

Выслушав гособвинителя и подсудимого, судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. В тот день суд и обвинитель оказались достаточно гуманны. У Дмитрия В. даже спросили, какая мера наказания стала бы для него оптимальной. После чего прокурор запросил для него наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин (3.450 рублей).

Приговор же прозвучал так: «Признать Дмитрия В. виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (2.300 рублей)». К слову, в случае непогашения указанной суммы в установленные законодательством сроки подсудимый автоматически будет подлежать аресту на три месяца.

После судебного заседания я не мог не поинтересоваться у подсудимого, почему же он все-таки не пошел на медкомиссию. Неужели наивно надеялся, что его вольности сойдут с рук?..

— Не думал, что все настолько серьезно, — дрожащим голосом пояснил парень. — Пока даже не представляю, как, будучи безработным, своевременно выплачу штраф, чтобы избежать следующего этапа уголовного преследования. Зачем уклонялся, не понимаю. Все равно придется, пусть и через год, служить в армии, только теперь еще и штраф выплачивать. Сам виноват, сам выбрал этот путь — мне и отвечать за это…

Через некоторое время началось следующее заседание по очередному обвиняемому — Сергею С. Процесс в принципе ничем не отличался от предыдущего: тот же зал, те же судья и гособвинитель, сотрудники военкомата… Единственное отличие было лишь в том, что на этот раз в зале заседания присутствовали другие призывники.

От адвоката Сергей С., как и первый подсудимый, отказался. В свою защиту ничего вразумительного он сказать не смог.

Возмутил участников процесса тот факт, что взрослый безработный парень, сидящий, как говорится, на шее у матери, в качестве своего наказания попросил судью назначить ему штраф, уверяя, что он сыграет свою воспитательную роль.

— То есть вы, молодой и здоровый парень, живете с мамой на ее зарплату и просите штраф? — возмущенно поинтересовалась гособвинитель.

— Да. Но я попытаюсь найти работу через Интернет, — неуверенно ответил обвиняемый.

— С 2012 года вы искали работу и не нашли, а теперь в течение месяца найдете?

— А вдруг?!

— Выходит, что наказание в виде штрафа получает ваша мать, а не вы.

— Видимо, да…

Изучив обстоятельства дела и тот факт, что на данного призывника уже и ранее отправляли документы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, сторона обвинения озвучила свое предложение:

— С учетом характеристики обвиняемого и того факта, что у него отсутствует возможность самостоятельного погашения штрафа, считаю, что цели уголовной ответственности будут достигнуты лишь при назначении наказания в виде трех месяцев ареста.

Выслушав гособвинителя и подсудимого, судья, как и в первом случае, удалилась в совещательную комнату для постановления приговора.

Окончательный приговор стал таким же, как и в первом случае. Суд признал Сергея С. виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин.

В обоих случаях в тот день уклонисты отделались штрафами. Естественно, нести наказание финансами, да теперь еще и судимых безработных придется родителям. Остается открытым вопрос: до каких пор такие бездельники будут сидеть на шее у родителей?

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр»