Корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» старший лейтенант Евгений Довгаль сфотографировал международную ­космическую станцию на фоне диска Луны. Фотография была сделана ­ночью 15 марта ­текущего года в Логойском районе Минской области.

За подобным снимком охотятся многие фотографы-любители и профессионалы со всего мира. Из-за высокой скорости и удаленности от Земли МКС пересекает диск Луны менее чем за одну секунду, поэтому заполучить такое фото в свое портфолио — большая удача.



Орбита международной космической станции проходит на высоте около 400 километров над поверхностью Земли, а скорость ее движения вокруг нашей планеты составляет более 27 тысяч километров в час (свыше семи километров в секунду). Без специальной высокоскоростной аппаратуры сделать подобное фото довольно сложно. Тем не менее нашему корреспонденту удалось запечатлеть транзит МКС по диску Луны на обыкновенный зеркальный фотоаппарат, даже не прибегая к функциям скоростной съемки или видеозаписи. С помощью специального ресурса Heavens-above.com, в котором можно отследить траекторию полета МКС в режиме онлайн, Евгений Довгаль узнал время транзита станции по диску Луны.

В момент, когда была сделана фотография, на борту станции находился полный состав 50‑й международной космической экспедиции из шести человек, в том числе и наш земляк космонавт Олег Новицкий. Кстати, месяцем ранее космонавт поделился снимками Минска, Бреста и Гомеля, сделанными из космоса.



В настоящее время космическую миссию продолжают три человека: Олег Новицкий, астронавты Пегги Уитсон и Тома Песке. Тогда как трое остальных участников экспедиции — космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Кимбро — 10 апреля на корабле «Союз МС‑02» отстыковались от МКС и благополучно вернулись на Землю.

Соб. инф., фото Евгения Довгаля