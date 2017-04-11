На днях на 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны под руководством начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Некрашевича прошел контрольный отбор танковых экипажей для участия в международных соревнованиях по танковому биатлону. За право представлять нашу страну на Армейских международных играх состязалось десять танковых экипажей от Западного и Северо-Западного оперативных командований и 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. И только шесть экипажей получили возможность продолжить борьбу за заветные путевки в Подмосковье, на полигоне Алабино, где традиционно будет проходить состязание на звание лучшего танкового экипажа престижных армейских соревнований.

Полигон Доманово встретил хорошей погодой: на небе ни единого облака. А это значит, что условия для состязания экипажей — превосходные.

Уже на подходе к командно-наблюдательному пункту «Звезда» слышно грозное рычание моторов танков. Скоро начнется первый заезд — и на полигоне станет по-настоящему жарко.

Примечательно, что отбор лучших танковых экипажей, их тренировка и подготовка к армейским играм проходят именно на этом полигоне. Здесь сооружена танковая трасса, очень похожая на ту, что находится в Алабино: протяженность, препятствия, мишенная обстановка, сложность прохождения… А некоторые из танкистов, ранее принимавших участие в состязании в России, не скрывают, что проходить белорусскую трассу даже несколько труднее.



— То, что эта трасса сложнее, нам только на руку, — отметил главный тренер сборной команды подполковник Владимир Гребенчук. — Чем сложнее подготовка, тем легче будет танковым экипажам в Алабино. Как говорится, тяжело в учении — легко в бою.

Офицер пояснил также, что по всему маршруту трассы была установлена специальная система видеонаблюдения, состоящая из десяти видео­камер. Это нововведение позволило полностью заменить военнослужащих-учетчиков, которые прежде находились на каждом препятствии и сообщали по радиостанции сведения о правильности его прохождения экипажем.



К слову, подполковник Владимир Гребенчук занимается тренировкой белорусской сборной команды вот уже четвертый год. И он как никто другой знает методы и способы достижения высоких результатов.

— Вне всяких сомнений, внедрение видеокамер — полезное новшество! — рассказал подполковник Владимир Гребенчук. — Они имеют широкий угол обзора и позволяют судейской комиссии объективно оценивать действия танкистов по всему маршруту: вход экипажа в препятствие и выход из него, поддержание оптимальной скорости, ее снижение или увеличение на конкретных участках трассы… Видео с камер выводится на несколько мониторов на КНП и автоматически сохраняется на жестком диске. Это дает возможность по окончании заезда проводить вместе с личным составом полный анализ его действий и подробный разбор допускаемых ошибок на наглядных примерах.

* * *

Первый заезд. Семьдесятдвойка, оставляя на земле глубокие «шрамы» от гусениц, яростно рванула к первому препятствию — участку маневрирования.



Приблизившись, танк уже не так грубо, а аккуратно, с грацией пантеры прошел препятствие. И не задел ни единого ограничительного столбика! Затем — рубеж загрузки боеприпасов. Построившийся перед машиной экипаж, спустя мгновение занялся загрузкой снарядов для предстоящей стрельбы.

…Теперь — огонь!.. Несколько выстрелов из танковой пушки, спаренного пулемета ПКТ и зенитного пулемета — и машина мчится навстречу новым препятствиям…

Впереди не раз огорчавшая многих механиков‑водителей ступенька эскарпа… Сбросив скорость, танк взобрался на стенку преграды. На секунду боевая машина замерла почти в вертикальном положении. Сложно даже представить себе, какие нагрузки переносят военнослужащие внутри этого исполина в такие моменты…



Оставив в пыли «косогор», танк успел вскарабкаться на десятиметровый «курган». Успешно преодолены и эти препятствия, теперь наступило время «искупаться» — преодолеть водную преграду.

«Освежившись», бронемашина вошла в обозначенную ограничительными знаками узкую колею — проход в минно-взрывном заграждении. Ювелирна работа мехвода — и это препятствие пройдено без единого нарушения.

Оставшиеся колейный мост, «гребенка» и противотанковый ров были «взяты» так же уверенно. Но это еще не все… Дальше — фланговая стрельба в движении.

Происходящее захватывало дух! Двигаясь параллельно мишенному полю, экипаж, замедляя ход, совершил несколько точных выстрелов…

* * *

Судейская комиссия на командно-наблюдательном пункте не без помощи видеокамер не упустила из виду ни единого действия соревнующихся экипажей. С каждым заездом становилось ясно: бесспорный лидер состязания — экипаж гвардии лейтенанта Павла Марковца, представляющий 6‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. На каждом из участков подчиненные этого офицера продемонстрировали мастерство вождения, высокую точность стрельбы и отменную выносливость.

По окончании заездов судейская комиссия приступила к определению лучших экипажей. Для парней, только что показавших высокий класс, эти минуты ожидания были особенно волнительными.

— Я очень доволен тем, как мы прошли трассу, — поделился впечатлениями командир экипажа гвардии лейтенант Павел Марковец. — Конечно, были моменты, на которые стоит обратить внимание и еще поработать над ними, не без этого. Но в целом мы показали себя неплохо. Соревновательный дух заставляет работать каждого члена экипажа на пределе возможностей. Помимо физической нагрузки, присутствует и эмоциональная: все участники хотят не ударить лицом в грязь и попасть на армейские игры.