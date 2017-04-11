Многие наши читатели знакомы с деятельностью Студии военных художников при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также с творчеством возглавляющего ее обладателя ордена Франциска Скорины, лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» заслуженного деятеля искусств Беларуси Николая Опиока.

На этот раз поводом для встречи с Николаем Афанасьевичем стали несколько приятных событий.



В минувшем месяце мэтр белорусской художественной школы был приглашен в Российскую академию художеств в Москву, где ему было присуждено звание почетного члена этой академии. Диплом и медаль, подтверждающие столь высокое звание, вручил лично президент Российской академии художеств Зураб Церетели, по достоинству оценив вклад Николая Опиока в развитие изобразительного искусства в Республике Беларусь.

Творческая комиссия просматривала персональную выставку Николая Афанасьевича «Время и личность», проходившую в минской Художественной галерее Михаила Савицкого в минувшем году. Тогда в экспозиционном зале было представлено более 70 полотен различной тематики. Среди них портреты участников Великой Отечественной войны, а также картины, написанные по материалам военных учений Вооруженных Сил Республики Беларусь.



А сейчас Николай Афанасьевич в ожидании новой выставки. Откроется она 13 апреля в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации.

В деловом и культурном комплексе в Москве по адресу: улица Маросейка, 17/6 — состоится праздничный вечер «Белорусским героям космоса посвящается» с участием белорусских и российских космонавтов.

В рамках этого мероприятия состоится открытие персональной выставки Николая Опиока «Белорусский космос: история, земля, люди». Николай Афанасьевич надеется, что выставка поможет жителям России получше ознакомиться с его творчеством:

— Я везу свой «космос», с которым родился и живу. Хочу посмотреть, как публика воспринимает картины, связанные с историей Беларуси ХI–XXI веков через личности, изображенные на полотнах.

Порой через портретное сходство современного человека можно заглянуть во внутренний мир исторической личности. Например, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Роговцов на полотне выступает в роли Франциска Скорины. Выставляться будут также пейзажи и натюрморты кисти Николая Опиока, по сюжету связанные с Беларусью.





В детстве художник видел ужасы войны, испытал немало страданий. Три года он вместе с семьей жил под оккупацией в деревне Макаровка Дубровенского района.

— Когда стоял фронт и в наш дом пришли немцы, они сразу же выгнали нас из хаты в баню, а из нее — в землянку. Потом мы вновь перебрались жить в баню, где жили до тех пор, пока наша армия не освободила нас… — вспоминает Николай Афанасьевич.

С тех пор он решил, что во главе его творчества будет судьба человека. О ней прежде всего повествует посредством картин художник, запечатлевая на полотнах не только батальные сцены, исторические личности, но и сельскую жизнь.

Николай Афанасьевич при встрече обратил мое внимание на работы, которые составят триптих на выставке. Это портрет дважды Героев Советского Союза космонавтов Петра Климука и Владимира Ковалёнка, работа «Апокалипсис 777» и портрет Героя России космонавта Олега Новицкого.

— Этот триптих я связываю с белорусским космосом. В картине «Апокалипсис 777» изображено возможное будущее нашей планеты, беззвучная образность краха цивилизации…

Уверен, что этого не случится! Ибо космос в надежных руках, в том числе и наших выдающихся соотечественников.

Я вложил много философского труда для того, чтобы призвать потомков беречь нашу планету, — поделился художник.

Николай Афанасьевич рассказал и о том, как он впервые встретился с космосом. Когда был молод, в его жизнь ворвался сенсационный полет Юрия Гагарина. Это был настоящий праздник, радовались и ликовали люди всей планеты!.. И было интересно все, что связано с этой легендарной личностью. Потом в космос полетел Герман Титов…

— Я примкнул к ним душой. А когда полетели наши Пётр Климук и Владимир Ковалёнок, решил, что непременно буду их писать. Не хотел изображать их сидячих, в закрытых скафандрах — мне хотелось написать их вместе, хотя они приземлились врозь. Представлял, как они радуются возвращению на Землю. Один держит в руках вазу с васильками, другой — рушник. Хотелось увидеть в них простых парней, а не «людей из стали», — признается Николай Опиок. — Когда полетел Олег Новицкий, я решил написать и его портрет. Космонавт приезжал в Беларусь, и можно было написать его портрет с натуры, но я не стал этого делать: мне хотелось изобразить его в динамике, с живыми эмоциями, как я себе его представляю. Написал Олега Новицкого ведущим репортаж из космоса. Хотя он и российский космонавт, летит в российском космическом корабле, вы сможете увидеть на картине и белорусский флаг, который он взял с собой. Этот портрет я переписал несколько раз — и, возможно, это не последний вариант картины…

А затем Николай Афанасьевич делится творческими планами. Осенью Студия военных художников собирается выехать на совместное стратегическое учение «Запад‑2017», чтобы поработать вместе с российскими коллегами. Творческих людей привлекают техника и люди, их эмоции, природа, на фоне которой происходят все учебно-боевые действия. За время учения можно сделать отличные работы с натуры.

На недавнем своем заседании Студия военных художников провела просмотр эскизов работ членов студии, в ходе которого обсудили тематический план работы на будущий год, а также подготовку к 100‑летию Вооруженных Сил Беларуси. В конце года запланирована выставка, посвященная этой дате. В тематический план работы Студии военных художников входит освещение военных учений, высадки белорусского десанта на Северный полюс, а также событий периода Великой Отечественной войны. Причем Николай Опиок уверен, что не стоит отрабатывать только иллюстративные эпизоды баталий (их уже отработало предыдущее поколение художников), важнее обратить внимание на создание аналитических работ, посвященных ключевым военным событиям.



— Классические формы в искусстве вечны. Реализм воспитывает человека, заставляет задуматься и сопереживать. Он вечен, ведь произведения искусства помогают проникнуть в душу человека, а не только услаждают его взор, — откровенен мастер.

Для того чтобы что-то создать, нужен импульс. Откуда черпает вдохновение художник? Николай Афанасьевич открывает свой секрет:

— Есть хорошая фраза: «Не надейся на вдохновение — можешь всю жизнь прождать, а оно так и не придет». Михаил Савицкий, когда ехал на работу в трамвае, присматривался к людям, отмечал интересные моменты в их внешности, особенности одежды. Представляете, благодаря тем наблюдениям он знал 28 способов повязать платок!.. Поэтому могу с уверенностью сказать: вдохновение приходит, как только ты начинаешь работать, погружаешься в свое дело.

Живопись у Николая Опиока активная, эмоциональная. «Я пишу промежуток между мной и натурой, то, что я чувствую по отношению к человеку или предмету, — признается мэтр белорусской художественной школы. — Стараюсь писать правду реализма, идя через осмысление философской сути событий».

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Ирины Малиновской