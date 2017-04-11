Есть в нашей армии уникальные воинские коллективы. Одна из таких воинских частей — 83‑й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк.

Недавно там под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО по тылу — начальника управления полковника Александра Панфёрова был проведен смотр готовности техники, убывающей на объекты строительства.



…Продуваемая ветрами взлетно-посадочная полоса полка занята десятками машин, выстроенными в ряд. Чуть впереди застыли в строю военнослужащие. Подобное масштабное мероприятие проводилось впервые, им предварялась отправка подразделений для выполнения задач на объектах по всей стране.

Без подготовленной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы для авиации нет дороги в небо. И на военных инженерах из Бобруйска лежит одна из главнейших задач в этом процессе — поддержание аэродромов в постоянной эксплуатационной готовности, а также их содержание и восстановление. Это тяжелый труд, который требует от военнослужащих как больших знаний, смекалки, так и хорошей технической оснащенности и практических навыков.



Рассказать о специфике работы военнослужащих полка я попросил его командира полковника Василия Бакача.

— Уникальность нашей воинской части обусловлена задачами, которые мы выполняем, — поведал офицер. — Прежде всего это содержание и восстановление аэродромов. Помимо этого, мы обеспечиваем прием и вылет воздушных судов с военного аэродрома Бобруйск. Наши военно­служащие выполняют задачи на многих объектах Вооруженных Сил. Что же касается технического оснащения полка, то к нам регулярно поступают новые образцы техники, так что мы обладаем впечатляющим автопарком.



А вот один из интереснейших фактов, характеризующих жизнедеятельность военно­служащих полка. За время существования ВВС и войск ПВО в искусственные покрытия летных полей было уложено свыше 200.000 плит. Знатоки утверждают, что это равно площади 230 футбольных полей.

Меж тем водители и их командиры по­очередно представляли свою технику и ЗИП компетентным проверяющим. В роли экзаменаторов на данном этапе выступили начальник инженерно-аэродромного отдела — заместитель начальника управления тыла командования ВВС и войск ПВО полковник Юрий Пейганович и заместитель начальника отдела — начальник производственной группы подполковник Андрей Коршунов. От их внимательных глаз не ускользнула ни одна деталь.

Оно и понятно: через считаные дни военные инженеры на своих стальных конях убывают выполнять задачи по предназначению по всей стране. Как правило, командировки длятся по семь-восемь месяцев. Поэтому любой недочет может привести к серьезным последствиям и сорвать выполнение работ.







Несмотря на пронизывающий ветер, чувствовался боевой настрой как опытных мастеров, так и молодых специалистов. Недостатки устранялись, что называется, с ходу. Персональной благодарности полковника Александра Панфёрова удостоился ветеран полка машинист автокрана ремонтной роты Василий Комендант.

После окончания первого этапа смотра мимо трибуны проехала огромная автоколонна. Марево выхлопных газов размывало силуэты машин — и казалось, будто это бесконечная река стали, принявшая очертания грузовиков. Чтобы вы понимали масштаб мероприятия, представьте себе бесконечный поток массивных автомобилей различных марок, габаритов, модификаций, которые проезжают мимо вас около 10 минут, растянувшись не на одну сотню метров, ведомые более чем двумя сотнями военнослужащих…

После завершения мероприятия интересуюсь у полковника Александра Панфёрова результатами смотра.



— Напомню, что смотр готовности в подобном масштабе здесь проводится впервые — и, что самое важное, на достаточно высоком уровне, — подчеркнул Александр Иванович. — Полк выглядит достойно, личный состав настроен на качественное выполнение задач. Уместно отметить, что 15 апреля аэродромщики отметят годовой праздник воинской части — 77‑летие со дня ее формирования. 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк поступательно развивается и идет в ногу со временем.

…Автомобили вместе с экипажами убывали в парк. Впереди — сложные задачи. Однако военные инженеры к ним готовы — как и их техника.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора