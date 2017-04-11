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Повышая авторитет

11.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Центральном Доме офицеров прошло заседание Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Его участники заслушали информацию заместителей председателя Республиканского совета БСО полковников в отставке Василия Скрынникова, Ивана Кулана, Владимира Анохина об активизации работы организационных структур по основным направлениям своей деятельности в ходе подготовки к 25‑летию Белорусского союза офицеров (БСО) и 10‑му съезду организации.

Готовясь к этим значимым событиям, все организационные структуры должны считать своей приоритетной задачей работу по укреплению Белорусского союза офицеров, росту его рядов и повышению авторитета объединения в обществе. Во время обсуждения планов подготовки подчеркивалось, что все мероприятия, посвященные 25‑летию БСО, в максимальной мере необходимо использовать в интересах патриотического воспитания населения.

Республиканский совет Белорусского союза офицеров утвердил также норму представительства для выборов делегатов на 10‑й съезд БСО и дату его проведения.

Кроме того, на заседании Республиканского совета Белорусского союза офицеров заслушали и обсудили доклад руководителя общественного объединения генерал-майора в отставке Владимира Бамбурова о работе советов организационных структур и организаций БСО по совершенствованию взаимодействия с органами военного управления в сфере воспитания у граждан — в первую очередь у молодежи — чувства патриотизма, готовности к защите национальных интересов и обороне Республики Беларусь, повышения престижа военной службы, сохранения исторической памяти и духовно-нравственных традиций.

Во время активного обсуждения вопросов повестки заседания с конструктивными предложениями выступили полковники в отставке Леонид Некрасов, Владимир Белоусов, Виктор Павлов, капитан 2 ранга Сергей Денисов и другие члены Республиканского совета Белорусского союза офицеров.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр»

 
 
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В Центральном Доме офицеров прошло заседание Республиканского совета общественного объединения...

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