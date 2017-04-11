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11.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Первичная профсоюзная организация Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности зарегистрирована решением администрации Партизанского района г. Минска 24 мая 2016 года № 454, свидетельство о государственной регистрации № 150 и учетный номер плательщика № 102387206.

Ликвидируется на основании постановления внеочередного, V съезда Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности от 23 марта 2017 года № 5/6.

Ликвидатор — Галина Геннадьевна Рагунович.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу ликвидатора: 220034, г. Минск, ул. Азгура, 4 Ф‑2, тел. 294‑86‑22.

 
Теги: Минск
 
 
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Первичная профсоюзная организация Республиканского комитета Белорусского профессионального союза...

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