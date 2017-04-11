В конце 1970 — начале 1980‑х годов я был корреспондентом-организатором газеты 4‑й отдельной армии Войск ПВО страны (СССР) «На страже» и не раз по командировочным делам бывал в городе Энгельсе, где находились управление и штаб зенитного ракетного полка. В клубе полка в то время действовал небольшой музей, посвященный событиям 12 апреля 1961 года — первому полету в космос гражданина Земли — Юрия Алексеевича Гагарина. Экспонаты и документы этого музея, к моему великому изумлению, рассказывали о том, о чем в то время в средствах массовой информации даже и не упоминалось.