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Юрий Гагарин: первые часы после полёта

11.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В конце 1970 — начале 1980‑х годов я был корреспондентом-организатором газеты 4‑й отдельной армии Войск ПВО страны (СССР) «На страже» и не раз по командировочным делам бывал в городе Энгельсе, где находились управление и штаб зенитного ракетного полка. В клубе полка в то время действовал небольшой музей, посвященный событиям 12 апреля 1961 года — первому полету в космос гражданина Земли — Юрия Алексеевича Гагарина. Экспонаты и документы этого музея, к моему великому изумлению, рассказывали о том, о чем в то время в средствах массовой информации даже и не упоминалось.


Майоры Ахмед Гасиев и Юрий Гагарин выходят из штаба зрдн, где космонавт по телефону связался с командиром дивизии ПВО генерал-майором авиации Ю. Вовком: «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин.»

 
 
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В конце 1970 — начале 1980‑х годов я был корреспондентом-организатором газеты 4‑й отдельной армии Войск ПВО...

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