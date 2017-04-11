Чем дальше в прошлое уходят события начала эры космонавтики, тем ценнее становятся свидетельства людей, лично знавших Юрия Гагарина. Те, кому посчастливилось быть рядом с ним, запомнились его обаятельная — гагаринская — улыбка, жизнелюбие.

«Наш Юра» — так говорят о Гагарине в народе. Но мы, североморцы, произносим эти слова с особой гордостью. Гагарин действительно наш, североморский. Он здесь летал, отсюда начиналась его дорога в космос. Здесь и сейчас можно встретить людей, знавших Юрия в период его службы в заполярном гарнизоне. Была хорошо знакома с ним и я…

Душевный разговор

Лето 1958 года. Журчит по перекатам северная речка, и все жители нашего затерявшегося в сопках авиагородка — на ее берегах. Вода достаточно теплая, можно купаться. А перебежишь по камешкам на другой берег — зеленая лужайка, покрытая разноцветьем.



В реке плещутся форель и семга. Сидишь на зорьке с удочкой — и самой не верится, что может быть так светло и радостно на душе. Мой муж не любил рыбачить, он обычно брал с собой на природу этюдник. А я — заядлый рыболов. Правда, выбирали мы место для ловли не там, где лучше ловится форель, а где красочнее пейзаж для рисования.

Первый душевный разговор с Юрой Гагариным и состоялся у нас на рыбалке. Он ждал приезда Вали. Юрий очень нежно любил жену, волновался, понравится ли ей Заполярье. Беседуя, вспоминали тяжелое военное и послевоенное детство, голод, нужду, учебу в холодных школах. Вспоминали, как вместо тетрадей писали на оберточной бумаге, как бегали босиком, храня единственные ботинки для школы.

Валя приехала в августе 1958 года — после окончания Оренбургского медицинского училища. Север ей очень понравился. Жили Гагарины сначала в комнате учительницы, а потом получили комнату в финском деревянном домике, который теперь стал музеем Юрия Алексеевича Гагарина.



До сих пор с теплотой вспоминаю те годы, обстановку, которая сложилась в нашем небольшом авиагородке. Жили дружной, боевой семьей. Мужчины делали свое трудное летное дело, а мы, женщины, помогали им в этом. У нас был очень хороший председатель женсовета — Мария Савельевна Вдовина. Это по ее совету Валентина Гагарина помогала медикам, делала уколы во время гриппа. Мы перебирали картофель для летчиков, учились на курсах кройки и шитья, участвовали в художественной самодеятельности, ходили в походы по местам боевой славы, учились стрелять, разбирать и собирать автомат.

Гагарин и мечта — всегда рядом

Юру Гагарина я знала по работе. Трудилась тогда в отделе технического снабжения части. Он получал и сдавал мне кислородную маску, другое летное имущество. Часто встречала его в спортзале, на катке, на лыжне. Юра был заядлым спортсменом, капитаном нашей баскетбольной команды. Он чудесно катался на коньках. Своими силами мы построили спортзал. По просьбе лучшей в гарнизоне гимнастки-перворазрядницы Светланы Дедовой художник-любитель на стене спортзала нарисовал любимую всеми нами Ларису Латынину (девятикратную олимпийскую чемпионку, неоднократную чемпионку мира и Европы (1957–1962), СССР (1956–1964) в личных и командных соревнованиях).