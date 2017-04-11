До конца апреля в Слуцкой галерее искусств проходит тематическая выставка, приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики.

— Наш город неофициально называют космической столицей Беларуси, — начинает экскурсию ведущий сотрудник музея Василий Тишкевич. — Свыше 30 уроженцев Слутчины внесли весомый вклад в освоение космоса. В начале звездной эры начальником космодрома Байконур был наш земляк из деревни Сороги, будущий генерал-полковник Константин Герчик. К слову, когда 24 октября 1960 года на старте взорвалась баллистическая ракета Р‑16, унесшая жизнь, по разным данным, от 74 до 126 человек, Константин Герчик остался жив лишь по счастливой случайности: за несколько минут до трагедии он ушел со стартовой площадки в укрытие покурить.