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Слуцк – город космический

11.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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До конца апреля в Слуцкой галерее искусств проходит тематическая выставка, приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики.

— Наш город неофициально называют космической столицей Беларуси, — начинает экскурсию ведущий сотрудник музея Василий Тишкевич. — Свыше 30 уроженцев Слутчины внесли весомый вклад в освоение космоса. В начале звездной эры начальником космодрома Байконур был наш земляк из деревни Сороги, будущий генерал-полковник Константин Герчик. К слову, когда 24 октября 1960 года на старте взорвалась баллистическая ракета Р‑16, унесшая жизнь, по разным данным, от 74 до 126 человек, Константин Герчик остался жив лишь по счастливой случайности: за несколько минут до трагедии он ушел со стартовой площадки в укрытие покурить.


Жидкостный ракетный двигатель РД-0109. Главный конструктор — С.А. Косберг

 
 
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До конца апреля в Слуцкой галерее искусств проходит тематическая выставка, приуроченная ко Всемирному дню...

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