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Аттракционы запустят в Минске 22 апреля

11.04.2017 21:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Аттракционы в столичных парках начнут работать с 22 апреля, сообщили журналистам во вторник в "Минскзеленстрое".

Аттракционы запустят в Минске 22 апреля
© Sputnik / Артем Бордовский
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Традиционно аттракционы прекращают сезон осенью, в течение зимы и весной специалисты обследуют их состояние и пригодность.

"22 апреля состоится открытие парков и начало работы аттракционов", — сообщили в организации во вторник.

Перед началом работы минские аттракционы будут проверены и получат разрешения на работу в ближайшем сезоне.

Кроме того, в те же дни в Минске планируется высадка миллионного для столицы дерева. Также уже идет и активная посадка цветов в столице, однако массово озеленять минские клумбы начнут с конца месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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В тот же день в столице планируют высадить и миллионное дерево, активная посадка растений в городе уже идет.

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