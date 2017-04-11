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Аттракционы запустят в Минске 22 апреля
11.04.2017 21:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Аттракционы в столичных парках начнут работать с 22 апреля, сообщили журналистам во вторник в "Минскзеленстрое".
© Sputnik / Артем Бордовский
Традиционно аттракционы прекращают сезон осенью, в течение зимы и весной специалисты обследуют их состояние и пригодность.
"22 апреля состоится открытие парков и начало работы аттракционов", — сообщили в организации во вторник.
Перед началом работы минские аттракционы будут проверены и получат разрешения на работу в ближайшем сезоне.
Кроме того, в те же дни в Минске планируется высадка миллионного для столицы дерева. Также уже идет и активная посадка цветов в столице, однако массово озеленять минские клумбы начнут с конца месяца.
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В тот же день в столице планируют высадить и миллионное дерево, активная посадка растений в городе уже идет.
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