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Политолог: Беларуси нужен свой космонавт

11.04.2017 19:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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По мнению политолога, директора информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александра Шпаковского, Беларуси нужен свой космонавт.

"Я уж давно продвигаю идею о том, что Новицкий — это гордость нашей страны. Но все-таки он офицер воздушно-космических сил РФ. На мой взгляд, неправильно, имея столь тесные отношения с ведущей космической державой, не включится в полной мере и не получить такую возможность, как вывести нашего офицера в космос", — сказал Шпаковский.

Политолог: Беларуси нужен свой космонавт
© Sputnik стрингер
Пролетающую МКС с Новицким можно будет увидеть в День космонавтики

Свой космонавт для Беларуси стал бы хорошим "проектом", который подал бы хороший пример для молодежи, заверил гость пресс-центра. Кроме того, он позволил бы дать новый импульс для Союзного государства.

Собеседник назвал Беларусь космической державой, отметив, что в свое время ее предприятия участвовали в разработке различных программ по освоению космоса и изготовлению аппаратуры.

"Очень важно, что с запуском "Белорусского космического аппарата-1" (а сейчас готовится изготовление "Белорусского космического аппарата-2") Беларусь осталась в рядах космических государств. Не только наши министерства и ведомства используют его снимки — их продают в Россию, Венесуэлу, государствам Персидского залива. Это также содействует определенному международному сотрудничеству", — сказал Шпаковский.

На пресс-конференции вспомнили о том, что в Беларуси есть астрофорум. Участников в нем достаточно, заверил эксперт.

"Любителей астрономии достаточно много. Они собираются на наблюдения, совершают выезды с телескопами. Есть интересные проекты строительства обсерватории и наблюдательные проекты. Около 40 человек у нас в клубе. Это старшеклассники, студенты, работающая молодежь", — сказал заведующий Минским планетарием и один из руководителей астрофорума Александр Микулич.

 
 
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