Примерно в 17.00 здание Слуцкого райисполкома было оцеплено, сотрудники эвакуированы. Вокруг милиция, спасатели, медики. Представители служб говорят об учениях.



Рабочий день завершился для сотрудников райисполкома эвакуацией. Здание покидали не через парадный, а через боковой выход. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info

По предварительной информации «Кур'ера», легенда учений такова. Поступила ориентировка: зампредседателя райисполкома взяли в заложники на рабочем месте. Каждая служба и каждое подразделение отработало свои действия в такой ситуации.

Поначалу с «подозреваемым» велись переговоры, а потом он заявил, что у него бомба. Как был освобожден зампредседателя — не сообщается.

Видео: Инфо Курьер

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Боец Слуцкого РОЧС забегает в здание. Входные двери были затем закрыты на замок. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info



Сотрудники милиции в боевой экипировке. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info











Подступы позади здания тоже охраняются. С автостоянки также были эвакуированы машины. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info



Фото: Алесь Достанко, kurjer.info



Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома (крайний справа) беседует с коллегами, ожидая завершения учений. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info







Бойцы одного из подразделений Слуцкого РОЧС выполнили свою часть работы и покидают здание. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info



Учебные действия служб зацепили и ближайшие дворы. Фото: Алесь Достанко, kurjer.info