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Зарплатный "минимум", боевики, коррупционеры, бонстики и "летающая наволочка" - все за вчера

12.04.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Перед тем, как опубликовать что-либо в соцсетях, задумайтесь: а не приведет ли это к потере вашей репутации и даже увольнению. Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях. Но любой неосторожный пост может привести к серьезным последствиям.


ВАЖНОЕ

Президент побывал на «Речицадрев». Обсуждали проблемы деревообработки, а также зарплаты, налог на тунеядство, безработицу. «1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами», — снова пообещал вернуть получки на уровень 500 долларов Александр Лукашенко. Рассказал президент и за что посадили директора «Ивацевичдрев». Зашла речь и о мировой политике — Лукашенко высказался о ракетном ударе по Сирии и возможности начала Третьей Мировой: «Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было».

В свою очередь Владимир Путин прокомментировал обвинения властей Сирии в использовании химоружия. Ранее США именно этим объяснили необходимость ракетного удара по сирийской авиабазе. По его мнению, действия США в Сирии напоминают события 2003 года, когда представители Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали». А США тем временем выдвинули России ультиматум по сирийскому вопросу. Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: Штатов и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение «Хезболла». Сам Трамп высказался так: "Если бы Россия не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было".

Стало известно, что Москва пока решает, на каких условиях выдать Беларуси кредит в 1 млрд долларов. Он должен пойти «на поддержку бюджета и платежного баланса».

Помните выступления президента и задержания по «делу боевиков»? Оказывается, в отношении задержанных выходцев из «Белого легиона» возбуждается уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. Это незаурядный факт — и вот почему.

Стало известно о крупном коррупционном деле в столице: КГБ задержал начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и еще девятерых человек. Пока известно мало — что брали взятки по линии общепита.

ПОПУЛЯРНОЕ

Оказывается, истерии по поводу коллекционирования трехсантиметровых игрушек-прилипал бонстиков поддались не только дети. AFISHA.TUT.BY пообщалась со взрослыми, которые покупали и выменивали бонстиков для себя. Признаются, что «бон-товары ели упаковками, от йогуртов уже подташнивало».


Фото из личного архива Екатерины Чемодуровой

42.TUT.BY запустил новый цикл материалов «Секреты бытовой техники». Вчера рассказывали обо всем, что касается стиральных машин. На что обратить внимание при выборе, как лучше стирать цветное белье, кроссовки и мягкие игрушки и что сделать для того, чтобы техника послужила вам дольше?

А еще ребята узнали, как собираются первые белорусские моноблоки. Если вы не знаете, это монитор+системник — 2 в 1. Раньше все говорили: «Да ну, системные блоки отлично продаются, кому нужно это чудо?», а сейчас, признаются предприниматели, их работу пытаются копировать.

REALTY.TUT.BY изучил «колодищанский феномен»: почему участки на полигоне под Минском продают по 100−120 тысяч рублей — инфраструктуры-то там нет совсем.

Вот очень интересный репортаж о том, как в полесской деревне живет самая молодая в Беларуси мать шестерых детей. Вике 22 года, первого ребенка родила в 15: «Аборты мы не прымаем з рэлігійных меркаванняў [усе дзеці ахрышчаныя ў бельскай праваслаўнай царкве]. Увогуле, у нас [цыганаў] лічыцца, што дзіця — гэта шчасце і надзея на лепшую будучыню. Адно дзіця — гэта маленькае шчасце, а шмат — вялікае».


Британский аукционный дом выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Оказывается, когда-то его хозяйка потеряла ключи от нового «мерседеса» — и бросила его на 20 лет.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на «Могилевлифтмаше», посмотрели, как там собирают известные каждому белорусу лифты — «рабочие лошадки», как их называют на предприятии. О том, что могут производители и чего хотят заказчики, кто виноват в ЧП с лифтами и нужен ли предприятию инвестор, читайте в репортаже TUT.BY.

Вот здесь — истории двух парней, которые друг с другом не знакомы, но делают общее дело — ищут в Минске все самое интересное и рассказывают об этом остальным. Паша придумал «Вандроўкі ў мінулае» — бесплатные экскурсии по городу, Леша — «Отрыв» — игру-путеводитель по столице. Рассказываем, зачем им это нужно.

Кевин Лаланд уже давно стал своим парнем в белорусском хоккее. За пять лет он успел сыграть на мировом первенстве в Минске, обзавестись жильем в белорусской столице, обидно травмироваться во время олимпийской квалификации и даже «усыновить» мистера Бо. SPORT.TUT.BY пригласил вратаря сборной Беларуси и «Динамо» на прогулку вдоль Свислочи и вспомнил с ним всю гамму эмоций за пять лет в Минске.


Пассажиры поезда Москва — Брест, который попал в аварию, назвали начальника поезда «героической женщиной». «Она держала оборону, помогала всем, на нее пришелся натиск всех служб: милиции, МЧС, скорой», — говорили они. Люди благодарили всю команду за профессионализм и внимание. Елена Шурпач, та самая начальник поезда, рассказала нам о том, как пережила ту ночь.

Еще мы вчера следили за двумя громкими судами: в Городке вынесли приговор папе, который истязал свою годовалую дочь — он, правда, считает, что и не бил-то ребенка совсем, так, шлепнул пару раз, а в Гомеле начали судить 18-летнего парня, убившего сельскую учительницу.

Все новости вторника, 11 апреля

Напоследок — немного позитива. Орнитологи нашли в белорусском лесу самого «няшного зверька»: обязательно посмотрите на эту «летающую наволочку»! Хорошего дня!

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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"1 тысяча рублей - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами", - снова пообещал вернуть получки на уровень 500 долларов...

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