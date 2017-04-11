Перед тем, как опубликовать что-либо в соцсетях, задумайтесь: а не приведет ли это к потере вашей репутации и даже увольнению. Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях. Но любой неосторожный пост может привести к серьезным последствиям.
Стало известно о крупном коррупционном деле в столице: КГБ задержал начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и еще девятерых человек. Пока известно мало — что брали взятки по линии общепита.
42.TUT.BY запустил новый цикл материалов «Секреты бытовой техники». Вчера рассказывали обо всем, что касается стиральных машин. На что обратить внимание при выборе, как лучше стирать цветное белье, кроссовки и мягкие игрушки и что сделать для того, чтобы техника послужила вам дольше?
А еще ребята узнали, как собираются первые белорусские моноблоки. Если вы не знаете, это монитор+системник — 2 в 1. Раньше все говорили: «Да ну, системные блоки отлично продаются, кому нужно это чудо?», а сейчас, признаются предприниматели, их работу пытаются копировать.
REALTY.TUT.BY изучил «колодищанский феномен»: почему участки на полигоне под Минском продают по 100−120 тысяч рублей — инфраструктуры-то там нет совсем.
Вот очень интересный репортаж о том, как в полесской деревне живет самая молодая в Беларуси мать шестерых детей. Вике 22 года, первого ребенка родила в 15: «Аборты мы не прымаем з рэлігійных меркаванняў [усе дзеці ахрышчаныя ў бельскай праваслаўнай царкве]. Увогуле, у нас [цыганаў] лічыцца, што дзіця — гэта шчасце і надзея на лепшую будучыню. Адно дзіця — гэта маленькае шчасце, а шмат — вялікае».
Побывали на «Могилевлифтмаше», посмотрели, как там собирают известные каждому белорусу лифты — «рабочие лошадки», как их называют на предприятии. О том, что могут производители и чего хотят заказчики, кто виноват в ЧП с лифтами и нужен ли предприятию инвестор, читайте в репортаже TUT.BY.
Вот здесь — истории двух парней, которые друг с другом не знакомы, но делают общее дело — ищут в Минске все самое интересное и рассказывают об этом остальным. Паша придумал «Вандроўкі ў мінулае» — бесплатные экскурсии по городу, Леша — «Отрыв» — игру-путеводитель по столице. Рассказываем, зачем им это нужно.
Пассажиры поезда Москва — Брест, который попал в аварию, назвали начальника поезда «героической женщиной». «Она держала оборону, помогала всем, на нее пришелся натиск всех служб: милиции, МЧС, скорой», — говорили они. Люди благодарили всю команду за профессионализм и внимание. Елена Шурпач, та самая начальник поезда, рассказала нам о том, как пережила ту ночь.
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