Доброе утро!

Перед тем, как опубликовать что-либо в соцсетях, задумайтесь: а не приведет ли это к потере вашей репутации и даже увольнению. Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях. Но любой неосторожный пост может привести к серьезным последствиям .





ВАЖНОЕ

Президент побывал на «Речицадрев». Обсуждали проблемы деревообработки , а также зарплаты, налог на тунеядство, безработицу. «1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами», — снова пообещал вернуть получки на уровень 500 долларов Александр Лукашенко. Рассказал президент и за что посадили директора «Ивацевичдрев» . Зашла речь и о мировой политике — Лукашенко высказался о ракетном ударе по Сирии и возможности начала Третьей Мировой: «Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было».

В свою очередь Владимир Путин прокомментировал обвинения властей Сирии в использовании химоружия. Ранее США именно этим объяснили необходимость ракетного удара по сирийской авиабазе. По его мнению, действия США в Сирии напоминают события 2003 года, когда представители Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали». А США тем временем выдвинули России ультиматум по сирийскому вопросу . Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: Штатов и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение «Хезболла». Сам Трамп высказался так : "Если бы Россия не поддержала это животное, проблемы сейчас бы не было".

Стало известно, что Москва пока решает, на каких условиях выдать Беларуси кредит в 1 млрд долларов . Он должен пойти «на поддержку бюджета и платежного баланса».

Помните выступления президента и задержания по «делу боевиков» ? Оказывается, в отношении задержанных выходцев из «Белого легиона» возбуждается уголовное дело по статье о создании незаконного вооруженного формирования. Это незаурядный факт — и вот почему .

Стало известно о крупном коррупционном деле в столице : КГБ задержал начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и еще девятерых человек. Пока известно мало — что брали взятки по линии общепита.

ПОПУЛЯРНОЕ

Оказывается, истерии по поводу коллекционирования трехсантиметровых игрушек-прилипал бонстиков поддались не только дети. AFISHA.TUT.BY пообщалась со взрослыми, которые покупали и выменивали бонстиков для себя . Признаются, что «бон-товары ели упаковками, от йогуртов уже подташнивало».



Фото из личного архива Екатерины Чемодуровой

42.TUT.BY запустил новый цикл материалов «Секреты бытовой техники». Вчера рассказывали обо всем, что касается стиральных машин . На что обратить внимание при выборе, как лучше стирать цветное белье, кроссовки и мягкие игрушки и что сделать для того, чтобы техника послужила вам дольше?

А еще ребята узнали, как собираются первые белорусские моноблоки . Если вы не знаете, это монитор+системник — 2 в 1. Раньше все говорили: «Да ну, системные блоки отлично продаются, кому нужно это чудо?», а сейчас, признаются предприниматели, их работу пытаются копировать.

REALTY.TUT.BY изучил «колодищанский феномен» : почему участки на полигоне под Минском продают по 100−120 тысяч рублей — инфраструктуры-то там нет совсем.

Вот очень интересный репортаж о том, как в полесской деревне живет самая молодая в Беларуси мать шестерых детей . Вике 22 года, первого ребенка родила в 15: «Аборты мы не прымаем з рэлігійных меркаванняў [усе дзеці ахрышчаныя ў бельскай праваслаўнай царкве]. Увогуле, у нас [цыганаў] лічыцца, што дзіця — гэта шчасце і надзея на лепшую будучыню. Адно дзіця — гэта маленькае шчасце, а шмат — вялікае».





Британский аукционный дом выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Оказывается, когда-то его хозяйка потеряла ключи от нового «мерседеса» — и бросила его на 20 лет .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Побывали на «Могилевлифтмаше», посмотрели, как там собирают известные каждому белорусу лифты — «рабочие лошадки», как их называют на предприятии. О том, что могут производители и чего хотят заказчики, кто виноват в ЧП с лифтами и нужен ли предприятию инвестор, читайте в репортаже TUT.BY.

Вот здесь — истории двух парней, которые друг с другом не знакомы, но делают общее дело — ищут в Минске все самое интересное и рассказывают об этом остальным. Паша придумал «Вандроўкі ў мінулае» — бесплатные экскурсии по городу, Леша — «Отрыв» — игру-путеводитель по столице. Рассказываем, зачем им это нужно.

Кевин Лаланд уже давно стал своим парнем в белорусском хоккее. За пять лет он успел сыграть на мировом первенстве в Минске, обзавестись жильем в белорусской столице, обидно травмироваться во время олимпийской квалификации и даже «усыновить» мистера Бо. SPORT.TUT.BY пригласил вратаря сборной Беларуси и «Динамо» на прогулку вдоль Свислочи и вспомнил с ним всю гамму эмоций за пять лет в Минске.





Пассажиры поезда Москва — Брест, который попал в аварию, назвали начальника поезда «героической женщиной». «Она держала оборону, помогала всем, на нее пришелся натиск всех служб: милиции, МЧС, скорой», — говорили они. Люди благодарили всю команду за профессионализм и внимание. Елена Шурпач, та самая начальник поезда, рассказала нам о том, как пережила ту ночь .

Еще мы вчера следили за двумя громкими судами: в Городке вынесли приговор папе, который истязал свою годовалую дочь — он, правда, считает, что и не бил-то ребенка совсем, так, шлепнул пару раз, а в Гомеле начали судить 18-летнего парня, убившего сельскую учительницу .

Все новости вторника, 11 апреля

Напоследок — немного позитива. Орнитологи нашли в белорусском лесу самого «няшного зверька» : обязательно посмотрите на эту «летающую наволочку»! Хорошего дня!

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