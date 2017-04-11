Жители дома № 15 корпус 4 на улице Петруся Бровки жалуются на травмоопасное состояние детских площадок.





На площадке играют дети, которые проживают в 4-м, 5-м, 6-м корпусах дома № 15 на улице Петруся Бровки.





Место для детских забав в этом дворе практически разрушено. Условно целыми можно назвать одни качели. На горке нет ступенек, и, похоже, забираться на нее нужно по пенькам.





Предназначение остальных объектов определить сложно.

— На этой площадке могут тренироваться в преодолении полосы препятствий спецназовцы, а детям здесь играть опасно, — считает одна из местных жительниц.





Отметим, что и жильцы окрестных домов вносят свою лепту в разруху — газоны под балконами многоэтажек усыпаны приличным слоем окурков.











