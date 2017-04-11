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Полоса препятствий для спецназа? Как выглядит детская площадка в одном из витебских дворов

12.04.2017 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители дома № 15 корпус 4 на улице Петруся Бровки жалуются на травмоопасное состояние детских площадок.


На площадке играют дети, которые проживают в 4-м, 5-м, 6-м корпусах дома № 15 на улице Петруся Бровки.


Место для детских забав в этом дворе практически разрушено. Условно целыми можно назвать одни качели. На горке нет ступенек, и, похоже, забираться на нее нужно по пенькам.


Предназначение остальных объектов определить сложно.

— На этой площадке могут тренироваться в преодолении полосы препятствий спецназовцы, а детям здесь играть опасно, — считает одна из местных жительниц.


Отметим, что и жильцы окрестных домов вносят свою лепту в разруху — газоны под балконами многоэтажек усыпаны приличным слоем окурков.




 
 
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Жители дома № 15 корпус 4 на улице Петруся Бровки жалуются на травмоопасное состояние детских площадок.

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