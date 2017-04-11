По данным аналитического отдела https://www.pro-n.by/ - Про недвижимость, средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 04 апреля 2017 года составляет 1 173 долл. По сравнению с предыдущим месяцем цена снизилась на 8 долларов. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 222 долл за кв. метр (-6 долл, или 0,5%) – продаются за 1 124, двухкомнатные – 1 169 (без изменений) – продаются за 1 038, трехкомнатные – 1 129 (-16 долл, или 1,4%), продаются за 970.

В марте цены на квартиры в Минске незначительно снизились и вплотную приблизились к уровню цен 2006 года (1 166 долл за кв метр). Отличие лишь в том, что в 2006 году наблюдался рост цен, а в нынешнем – падение. Хотя и падение-то – не обвальное. Благодаря стабильному спросу (за март зарегистрировано 1 245 договоров с квартирами в Минске) и снижению темпов строительства жилья, такую ситуацию можно охарактеризовать как стабильную.

В начале апреля самую дешевую квартиру в Минске предлагают купить за 31 000 долларов. Площадь этой однокомнатной квартиры – 22 метра, а цена 1 метра – 1 390 долл. Такие малометражные квартиры нередко попадаются в базах объектов на различных сайтах. Однако следует учитывать, что самые дешевые квартиры расположены в старых домах и не в лучшем районе города, да и цена метра в небольших по площади квартирах выше. Большинство 1-комнатных квартир стандартной площади 33 метра предлагаются по цене 37-39 тысяч долл. Это квартиры преимущественно в 9-этажных домах в разных районах города.

Самая дешевая 2-комнатная квартира, расположенная на ул. Запорожской в Минске, продается за 35,5 тыс долларов. Площадь этой квартиры – 38,7 метров, расположена она на 1-м этаже 2-этажного дома 1959 года постройки. Хоть и цена метра в ней ниже, чем 1 000 долл, но слишком низкая цена может говорить о запущенном состоянии квартиры. Типовые же двухкомнатные квартиры площадью 47-48 кв метров предлагаются по цене 49-51 тыс и расположены на средних этажах 9-этажных панельных домов.

Цены на трехкомнатные квартиры сегодня начинаются от 49 тыс долл. Эти квартиры расположены в 2- и 5-этажных домах старого фонда – «хрущевки» и «брежневки». Средний диапазон цен на трехкомнатные квартиры площадью 64-68 метров – 62-69 тыс долларов, и расположены эти квартиры в 9-этажных панельных домах 90-х годов постройки.

По словам риэлтеров, сложившийся сегодня баланс спроса и предложения не предполагает резких изменений на рынке – ни в уровне цен, ни в объемах заключаемых сделок. Исходя из того, что большинство сделок с квартирами – это обмены, когда человек продает свою квартиру, а взамен приобретает другую, важна не цена квартиры, а величина доплаты. Сегодня финансовые возможности людей ограничены, и благодаря таким обменам есть возможность улучшить свои жилищные условия.

Что касается объема предложения, то, по данным портала realt.by, количество объявлений не прекращает расти. За прошедшую неделю число выставленных на продажу объектов увеличилось на 0,6%. На этот раз активнее всего прирастал в объёме сегмент 1-комнатных квартир (+1,7%).

Больше стало также 3-комнатных квартир (+1,2%). Что касается квартир с двумя и четырьмя комнатами, то их предложение сократилось на 0,6% и 0,8%, соответственно. Без малого 1,5 тысячи квартир появилось на рынке с момента последнего минимума, который пришелся на август прошлого года.

Во всех административных районах Минска, кроме Советского района, наблюдается снижение цен предложения. Наибольшее снижение отмечено в Партизанском и Московском районах – 1,1% и 1% соответственно, в остальных – цены практически не изменились. Лишь в Советском районе средняя цена предложения подросла на 0,4%.

Самым дорогим районом Минска является Центральный – средняя цена предложения 1 400 долл за кв метр. Самый дешевый район - Заводской (1 032 долл за метр). Разница цен предложения между самым дорогим районом Минска и самым дешевым составляет 35%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 25% от всего предложения.

Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске снизилась на 0,5%, двухкомнатных – осталась неизменной, и на 1,4% - у трехкомнатных квартир.

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