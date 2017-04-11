﻿ Падение цен на новостройки Минска приостановилось, цены – ниже 1 000 долл за «квадрат». 21.by
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Падение цен на новостройки Минска приостановилось, цены – ниже 1 000 долл за «квадрат»

12.04.2017 09:25 — Новости Общества | 21.by  
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Второй месяц подряд цены на новостройки не претерпевают никаких изменений.

На 5 апреля средняя цена предложения квадратного метра в новостройках Минска составляет 998 долларов. По сравнению с предыдущим месяцем рост средних цен на рынке новостроек Минска составляет 19 долларов.

Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 016 долл (+8 долл относительно марта), 2-комнатные – 993 (+22 долл), 3-комнатные – 986 (+30 долл). По информации застройщиков, спрос на квартиры в новостройках Минска стабильный. Из-за отсутствия новых строительных площадок и проектов, а также благодаря стабильному спросу, цены на новостройки прекратили свое падение. Сегодня застройщики практикуют акции в виде бонусов (кухня в подарок и т.д.), а также предлагают рассрочку до конца строительства и выгодные условия кредитования. При этом в последний месяц не анонсировались акции о реализации квартир в новостройках по сниженным ценам.

 
 
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Второй месяц подряд цены на новостройки не претерпевают никаких изменений.

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