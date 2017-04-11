Активность на рынке жилья Минска в марте можно охарактеризовать как стабильную, сообщает https://www.pro-n.by/ - Про недвижимость. На 5 апреля в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1 245 договорах купли-продажи минских квартир в марте. Это на 22% больше, чем в феврале (1 022 договора), и на 2% меньше, чем в марте предыдущего года.

За период январь-март в Минске продано 3 019 квартир. Это на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2 929 договоров).

В Минской области спрос на квартиры снизился на 17% по сравнению с прошлым годом. В январе 2017г. зарегистрировано 373 договора (+4% по отношению к январю 2016г), в феврале – 473 (-16% по отношению к февралю 2016г), в марте – 391 договор (-33% по отношению к марту 2016г). Динамика спроса на жилье в Минской области в начале года – резко отрицательная.

За январь-март т.г. в Минской области зарегистрировано 1 237 договоров, в то время как в 2016-м – 1 507. Снижение составляет 18% по итогам 3-х месяцев.

В Беларуси в марте 2017 года зарегистрировано 3 253 договора купли-продажи квартир (данные на 5 апреля 2017г). Это на 0,5% меньше, чем в феврале 2017 года (3 270 договоров). За первые три месяца года в Беларуси куплено 9 232 квартиры – на 7% меньше, чем годом ранее. За последние 10 лет наибольшая активность на рынке жилья Беларуси в январе-марте наблюдалась в 2015 году – 11 913 сделок за три месяца, наименьшая – в 2009 – 5 419 сделок.

В областных центрах Беларуси в марте т.г. спрос на квартиры показывает резко отрицательную динамику. Если, например, в феврале нынешнего года уменьшение количества договоров в Витебской области было 0,7%, то в марте в этой области активность снизилась на 34,5% по сравнению с прошлым годом. Наибольший отток покупателей наблюдается в Витебской области (минус 39,1%), наименьший – в Могилевской области (-0,3%).

Приведенная ниже таблица показывает динамику спроса на квартиры в областных центрах Беларуси по сравнению с прошлым годом.

Регион январь - март 2016г. январь - март 2017г. % Брестская область 1081 940 -13 Витебская область 1221 1049 -14 Гомельская область 1091 1055 -3,2 Гродненская область 1174 1030 -12,2 Минская область 1507 1237 -17,9 Могилевская область 927 902 -2,6 Минск 2930 3019 3

По данным Национального кадастрового агентства на 5 апреля 2017 года, за январь-март спрос на квартиры в Минске вырос на 3% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 18%, а по Беларуси – снизился на 7%.

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