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Поисковый батальон Минобороны планирует провести раскопки в шести районах Брестской области. В том числе и возле Ружан

12.04.2017 — Новости Общества | Раённыя буднi (Пружаны)  
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Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в текущем году планирует провести раскопки в шести районах Брестской области, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы и социальной защиты областного военного комиссариата.

К поиску останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, специалисты приступят в середине мая. Начнут с Ивацевичского района. Так, на территории Домановского сельсовета специалисты проверят предположительное место гибели группы военнослужащих, вблизи одного из населенных пунктов Вульковского сельсовета — двух летчиков. Появились основания провести раскопки и в Выгонощанском сельсовете, где, возможно, упал самолет в военное время.

В планах спецбатальона организовать поисковые работы рядом с деревнями Малиновка (Дрогичинский район) и Пашуки (Каменецкий район), где, по предположению, находятся братские могилы защитников Отечества. Также необходимо проверить информацию о неизвестном одиночном захоронении недалеко от городского поселка Ружаны. Ориентировочно вблизи деревни Мыщицы в Жабинковском районе могло произойти падение самолета. Помимо этого, специалисты планируют поработать на территории Брестского района. В поисках групповых захоронений времен войны они исследуют прибрежную линию Черного и Белого озер, а также территорию вблизи деревни Гута. В Брестской области представители специализированного батальона Минобороны пробудут до конца сентября.

 
 
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Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в текущем году планирует провести раскопки в шести районах...

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