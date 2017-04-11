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БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск-Вильнюс: без остановок и досмотра на вокзале

12.04.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В среду, 12 апреля, БЖД запустила необычный поезд Минск-Вильнюс. Пограничный и таможенный контроль был организован в вагонах, еще до отъезда поезда из белорусской столицы.


— Уважаемые пассажиры, на 24 путь прибыл поезд Минск-Вильнюс. Пограничный и таможенный контроль производится прямо на вокзале, пожалуйста, приготовьте свои документы заранее, — раздается в 7.15 утра объявление на центральном железнодорожном вокзале.

Возле поезда № 805 уже выстроились сотрудники пограничной службы, правда, пассажиров не так много.

— Доброе утро! Будьте добры, ваш билет и паспорт, — обращается ко мне девушка в форме. Пограничники и сотрудники БЖД встречают пассажиров возле головы поезда, обычные зеваки просто так к поезду не подойдут: стоит небольшое ограждение, у всех проверяют документы.

— Вас ведь предупреждали в кассе, что посадка производится заранее? — уточняет пограничник.

Кассир действительно предупредила: поезд хоть и отправляется в 8.00, однако приходить нужно заранее — в 7.15, чтобы успеть пройти контроль до 7.45.

Этот эксперимент БЖД решила провести, чтобы найти «оптимальный вариант проведения таможенного и пограничного контроля».

Хотя на времени следования поезда это не отразилось, он по-прежнему идет до Вильнюса почти 3 часа.

На входе в каждый вагон стоят сотрудники таможни, которые интересуются: нужно ли что-то декларировать. В шаге от них — еще один сотрудник пограничной службы. Проверка паспорта заняла всего одну минуту.

В 7.20 в вагоне всего 7 человек.

— Вы паспорта прямо здесь проверяете? — не сразу верит в происходящее один из пассажиров. — А что? Удобно!

Билет на поезд Минск-Вильнюс стоит 37 рублей 62 копейки. Поезд отправился из Минска в 8.00 и прибудет в Вильнюс в 10.50.

Изначально БелЖД предупреждала, что состав идет без остановок. Однако уже после отправления машинист сообщил, что остановка на станции Гудогай все-таки будет.

Ожидается, что контроль с литовской стороны будет, когда поезд прибудет в Вильнюс. Только досматривать пассажиров станут не на вокзале, как обычно, а в вагоне. Вечером экспериментальный поезд вернется в Минск.

— Самое интересное будет, когда на выходе в Минске начнут проверять наши сумки с покупками. Понятно, что с пустыми руками никто из Вильнюса не возвращается, — говорит попутчица. — И очереди все равно не избежать.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 12 апреля, БЖД запустила необычный поезд Минск-Вильнюс. Пограничный и таможенный контроль был организован в вагонах, еще до отъезда поезда из белорусской...

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