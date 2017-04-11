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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля
12.04.2017 09:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Республиканский субботник в Беларуси в 2017 году пройдет 22 апреля, такая дата определена постановлением Совета министров №270 от 11 апреля 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
Согласно документу, субботник пройдет на рабочих местах на добровольной основе. Предприятия и организации также могут в этот день заняться наведением порядка на земле, благоустройством историко-культурных ценностей, подготовкой детских лагерей к летнему сезону.
Денежные средства, заработанные на субботнике на рабочих местах, в добровольно определенных самими работниками (включая и тех, которые не заняты непосредственно производством продукции или оказанием услуг) объемах будут перечисляться в облисполкомы и Мингорисполком. Оттуда 50% собранных средств пойдут на счета Минфина.
Планируется, что половина собранных на субботнике средств будет направлена на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, подготовку детских лагерей к летнему сезону.
Куда будет направлена вторая половина перечисленных Минфину средств, в пресс-службе правительства не уточнили.
Принятым постановлением также утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 22 апреля республиканского субботника. Ее возглавил вице-премьер Беларуси Василий Жарко.
В 2016 году
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вместе с министрами в 2016 году
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Половина собранных на субботнике средств останется в распоряжении местных властей и пойдет на реставрацию исторических ценностей, остальные 50% поступят на счет...
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