МИНСК, 12 апр — Sputnik. Республиканский субботник в Беларуси в 2017 году пройдет 22 апреля, такая дата определена постановлением Совета министров №270 от 11 апреля 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Согласно документу, субботник пройдет на рабочих местах на добровольной основе. Предприятия и организации также могут в этот день заняться наведением порядка на земле, благоустройством историко-культурных ценностей, подготовкой детских лагерей к летнему сезону.

Денежные средства, заработанные на субботнике на рабочих местах, в добровольно определенных самими работниками (включая и тех, которые не заняты непосредственно производством продукции или оказанием услуг) объемах будут перечисляться в облисполкомы и Мингорисполком. Оттуда 50% собранных средств пойдут на счета Минфина.

Планируется, что половина собранных на субботнике средств будет направлена на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материальной базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, подготовку детских лагерей к летнему сезону.

Куда будет направлена вторая половина перечисленных Минфину средств, в пресс-службе правительства не уточнили.

Принятым постановлением также утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 22 апреля республиканского субботника. Ее возглавил вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

В 2016 году республиканский субботник прошел 23 апреля , в нем приняли участие около 3,2 миллионов граждан, на счет субботника было собрано около 67 миллиардов неденоминированных рублей. Глава государства Александр Лукашенко в этот день работал на реконструкции стадиона "Динамо" , а в позапрошлом году он вместе с сыном Николаем в этот день трудился на строительстве детской поликлиники в столичном микрорайоне Каменная Горка .

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вместе с министрами в 2016 году сажал лес в Валерьяновском лесничестве . Тогда Кобяков признался журналистам, что субботник для него — это праздник.