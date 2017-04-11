В « витебских Куропатах » — так в народе называют место массовых захоронений людей возле деревни Хайсы недалеко от областного центра — побывали специалисты Следственного комитета.



Раскоп возле деревни Хайсы. Фото: «Радыё Свабода»

— Витебский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения костных останков возле деревень Хайсы и Дреколье, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Местный участковый Александр Гришанович сообщил «Радыё Свабода», что на место раскопок 7 апреля приезжали 7−8 сотрудников Следственного комитета: «Все очень внимательно осмотрели. Собрали разные вещи, образцы на экспертизу. Будут все изучать».

По мнению участкового милиционера, на этом месте, где возле разрытых ям лежат останки людей, скорее всего, орудовали «черные копатели: «Здесь корыстные мотивы просматриваются, на мой взгляд. Кто-то ищет какую-то бижутерию, броши, что-то подобное. Кто-то, видимо, надеется найти оружие. «Черные копатели» роют и рядом выбрасывают черепа и кости».

Представитель правоохранительных органов считает, что место раскопов нужно привести в порядок: «Здесь нужно все убирать. Нельзя, чтобы люди пришли в лес и увидели такие страшные вещи. Какое-то решение властей будет».

Напомним, в ноябре 2014 года возле дороги Р-115 в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы люди нашли более 40 раскопанных ям с человеческими останками. У большинства черепов в затылочной или теменной части имелись отверстия, скорее всего, пулевые. Старожилы рассказывают, что здесь в 1938−1939 годах расстреливали людей. В 2016-м найденные останки перезахоронили в братской могиле возле железнодорожной станции Лужесно — как жертв Великой Отечественной войны.

Весной 2017-го кости и черепа с отверстиями в области затылка (предположительно, от пуль) обнаружили уже в другой части леса под Хайсами. 7 больших раскопов и около 10 маленьких ям нашел местный житель Юрий Садков. Рядом с останками находились предметы — очки, гребешки для расчесывания, резиновая обувь и т.д. Сельчане позвонили в милицию, ее сотрудники приезжали и осматривали место предполагаемых расстрелов.