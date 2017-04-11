Встреча работников Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям со школьниками в рамках кампании

«Гордимся, что научили!»

7 апреля в ГУО «Начальная школа №6 г.Вилейки» прошла встреча учеников с работниками Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской кампании «Гордимся, что научили!».







Мероприятие началось с просмотра учениками видеофильма «Школа безопасности», после чего была проведена викторина, где работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям задавали вопросы по просмотренному видеофильму, самые внимательные за правильные ответы получили ценные призы. Далее мероприятие приняло игровую форму. Ученики все дружно разгадали кроссворд на противопожарную тематику, посоревновались в скорости, ловкости, умении действовать сообща, а также в умении справляться с поставленной задачей в трудной ситуации, так сказать почувствовали себя настоящими спасателями.







В каждой номинации были определены лучшие, которых работники МЧС наградили полезными призами. Не устояли от соблазна посоревноваться и учителя школы, которые также с азартом приняли участие в конкурсной программе. В конце мероприятия на школьном дворе ребята встретились со спасателями и познакомились с пожарной техникой.







Мероприятие удалось на славу, у ребят на лицах были лишь улыбки, также неравнодушными встреча со спасателями оставила и учителей. Но кроме веселого проведенного времени учащиеся школы получили огромный багаж знаний о правилах пожарной безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Дмитрий КЛЕШНЯК, старший инспектор ИНиП Вилейского РОЧС.

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