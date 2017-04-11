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Минчанин привез в милицию подозрительную "шишку", которая оказалась гранатой

12.04.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 11 апреля во Фрунзенское РУВД столицы обратился 36-летний минчанин. Он сообщил, что в его машине лежит подозрительно похожий на гранату предмет. Граната оказалась боевой, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

Днем ранее мужчина случайно нашел гранату в лесу поселка Боровляны под Минском.

— Честно говоря, сперва я решил, что это просто шишка, и не придал находке особого значения, — передает ГУВД слова минчанина. — Однако затем засомневался и решил, что называется, от греха подальше отвезти странный предмет в милицию.

Мужчина положил находку между мешками с песком в своей машине, а на следующий день отвез в милицию.

Поступок оказался рискованным: эксперты выяснили, что это граната Ф-1 времен Второй мировой войны, при этом боевая. Позже саперно-пиротехническая группа спецподразделения «Алмаз» вывезла и уничтожила боеприпас.

 
 
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Днем ранее мужчина случайно нашел гранату в лесу поселка Боровляны под Минском.

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