МИНСК, 12 апр — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Сегодня в 0:35 в Военной Медицинской Академии скончался один из тяжелой группы пострадавших. pic.twitter.com/e5NnlptRMB — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 12 апреля 2017 г.

Взрыв самодельной бомбы в вагоне поезда метро Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Предполагается, что среди погибших на месте взрыва был и террорист-смертник.

В первые дни было известно о 14-ти погибших и более 50 пострадавших. Среди госпитализированных после теракта был один гражданин Беларуси.

В тот же день на станции "Площадь Восстания" было обнаружено еще одно несработавшее взрывное устройство. Оно было обезврежено.