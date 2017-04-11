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Количество жертв теракта в Петербурге выросло до 15
12.04.2017 12:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
Взрыв самодельной бомбы в вагоне поезда метро Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Предполагается, что среди погибших на месте взрыва был и террорист-смертник.
В первые дни было известно о 14-ти погибших и более 50 пострадавших. Среди госпитализированных после теракта был один гражданин Беларуси.
В тот же день на станции "Площадь Восстания" было обнаружено еще одно несработавшее взрывное устройство. Оно было обезврежено.
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Еще один пострадавший во время взрыва в метро 3 апреля скончался в среду в клинике Военно-Медицинской академии.
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