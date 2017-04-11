﻿ Количество жертв теракта в Петербурге выросло до 15. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество жертв теракта в Петербурге выросло до 15

12.04.2017 12:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Взрыв самодельной бомбы в вагоне поезда метро Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Предполагается, что среди погибших на месте взрыва был и террорист-смертник.

В первые дни было известно о 14-ти погибших и более 50 пострадавших. Среди госпитализированных после теракта был один гражданин Беларуси.

В тот же день на станции "Площадь Восстания" было обнаружено еще одно несработавшее взрывное устройство. Оно было обезврежено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один пострадавший во время взрыва в метро 3 апреля скончался в среду в клинике Военно-Медицинской академии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Телеканал «МИР» покажет фильм, посвященный юбилею ОДКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика