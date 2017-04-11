ГП «Минсктранс» ежедневно недополучает около 40 тысяч рублей или более 20 тысяч долларов из-за неоплаты гражданами проезда в общественном транспорте, сообщили агентству « Минск-Новости » на предприятии.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Ежедневные потери от безбилетников составляют около 40 тысяч рублей, — отметил генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок. — И это при том, что выручка «Минсктранса» от реализованных проездных и талонов составляет около 400 тысяч рублей. Но на каждую единицу подвижного состава, а их более 2 тысяч, контролера определить невозможно. В последнее время делаем упор на их профессионализм.

По этой причине на предприятии отказались от услуг сотрудников филиалов, которых периодически привлекали в помощь контрольно-ревизионной службе. По сравнению с предыдущими годами ее штат вырос в полтора раза и теперь составляет 225 человек. В ближайшее время его планируют увеличить до 260.

С 1 апреля содействие контролерам стали оказывать добровольные дружины. Они тоже имеют при себе аудио- и видеорегистраторы и помогут избежать эксцессов при оформлении контролерами штрафных квитанций. А при необходимости помогут доставить безбилетника в отделение милиции для составления протокола об административно-правовом нарушении.

— Возвращаться к практике использования кондукторов в каждой единице городского транспорта тоже не намерены, так как она оказалась неэффективной. Свыше 40 процентов выручки от реализованных ими билетов уходило на их содержание — зарплату, спецодежду, техническое обеспечение. Правда, они пока остаются на пригородном транспорте, имеющем свою специфику обслуживания, — продолжил Леонтий Папенок. — С 1 марта в трамваях контролеры стали работать без броских фирменных жилеток, но при удостоверении и аудио- и видеорегистраторе. Фактор внезапности проверки проездных документов уже возымел положительный результат. И в ближайшее время, скорее всего, эта практика будет распространена и на троллейбусы.