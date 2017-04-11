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СК проводит проверку по факту обнаружения останков под Витебском

12.04.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Проверку по факту обнаружения костных останков в Витебском районе начали следователи УСК по Витебской области.

"Управлением Следственного комитета по Витебской области начата проверка по факту обнаружения костных останков в деревнях Хайсы и Дрекольке", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Светлана Сахарова.

СК проводит проверку по факту обнаружения останков под Витебском
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Человеческие останки, в том числе черепа с отверстиями в области затылка, обнаружили местные активисты этой весной. Однако это не первое захоронение, найденное ими в районе. Первые братские могилы с характерными повреждениями костей были обнаружены несколько лет назад.

Поскольку большинство черепов имели отверстия, напоминавшие пулевые, поисковики предположили, что в братских могилах лежат жертвы довоенных расстрелов. Хайсы стали называть в прессе Витебскими Куропатами.

Тогда же активисты также обращались в милицию и к следователям с просьбой провести экспертизу.

Как подтвердили в УСК, проверка проводилась, однако агентству не уточнили, чем именно она завершилась.

"Уголовное дело не возбуждалось", — заметила Сахарова.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Останки людей с пулевыми отверстиями в черепах начали обнаруживать в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы несколько лет назад, местные активисты...

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