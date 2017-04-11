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СК проводит проверку по факту обнаружения останков под Витебском
12.04.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Проверку по факту обнаружения костных останков в Витебском районе начали следователи УСК по Витебской области.
"Управлением Следственного комитета по Витебской области начата проверка по факту обнаружения костных останков в деревнях Хайсы и Дрекольке", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Светлана Сахарова.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Человеческие останки, в том числе черепа с отверстиями в области затылка, обнаружили местные активисты этой весной. Однако это не первое захоронение, найденное ими в районе. Первые братские могилы с характерными повреждениями костей были обнаружены несколько лет назад.
Поскольку большинство черепов имели отверстия, напоминавшие пулевые, поисковики предположили, что в братских могилах лежат жертвы довоенных расстрелов. Хайсы стали называть в прессе Витебскими Куропатами.
Тогда же активисты также обращались в милицию и к следователям с просьбой провести экспертизу.
Как подтвердили в УСК, проверка проводилась, однако агентству не уточнили, чем именно она завершилась.
"Уголовное дело не возбуждалось", — заметила Сахарова.
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Останки людей с пулевыми отверстиями в черепах начали обнаруживать в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы несколько лет назад, местные активисты...
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