МИНСК, 12 апр — Sputnik. Проверку по факту обнаружения костных останков в Витебском районе начали следователи УСК по Витебской области.

"Управлением Следственного комитета по Витебской области начата проверка по факту обнаружения костных останков в деревнях Хайсы и Дрекольке", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК Светлана Сахарова.



© Sputnik/ Виктор Толочко Минкульт объявил конкурс лаконичного мемориала для Куропат

Человеческие останки, в том числе черепа с отверстиями в области затылка, обнаружили местные активисты этой весной. Однако это не первое захоронение, найденное ими в районе. Первые братские могилы с характерными повреждениями костей были обнаружены несколько лет назад.

Поскольку большинство черепов имели отверстия, напоминавшие пулевые, поисковики предположили, что в братских могилах лежат жертвы довоенных расстрелов. Хайсы стали называть в прессе Витебскими Куропатами.

Тогда же активисты также обращались в милицию и к следователям с просьбой провести экспертизу.

Как подтвердили в УСК, проверка проводилась, однако агентству не уточнили, чем именно она завершилась.

"Уголовное дело не возбуждалось", — заметила Сахарова.