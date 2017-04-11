День, когда жители нашей страны, независимо от вероисповедания, будут праздновать один из главных церковных праздников – Пасха уже не за горами. Для того, чтобы чрезвычайная ситуация не воспрепятствовала праздничному мероприятию, работники Вилейского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминают о соблюдении требований в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, задействованных в религиозном празднике.

Особое внимание следует уделить проведению противопожарных инструктажей, точному знанию правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также в случае необходимости знать, как использовать имеющиеся первичные средства пожаротушения. Подсвечники, светильники, жертвенные очаги и другое оборудование с применением открытого огня должны быть выполнены из негорючих материалов. Их конструкция должна исключать самопроизвольное опрокидывание. Священнослужителям и гражданам, работающим в религиозных организациях, запрещается оставлять зажженные свечи и прочие источники открытого огня (в том числе лампады и светильники) в культовых сооружениях без присмотра. В культовых сооружениях в период проведения служб и обрядов не допускается проводить работы повышенной опасности, топку печей, розлив горючих жидкостей.

Уважаемые граждане, для того, чтобы религиозный праздник прошел спокойно, соблюдайте правила пожарной безопасности.

Александр КАЗАКЕВИЧ, инженер ИНиП Вилейского РОЧС