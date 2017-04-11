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Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

12.04.2017 15:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА

Ранее Таможенный кодекс действовал в России, Казахстане, Армении и Кыргызстане. Документ был подписан 26 декабря прошлого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге . Свои подписи под кодексом поставили главы четырех государства, тогда как представители Беларуси не присутствовали на заседании.

Планируется, что кодекс вступит в силу 1 июля этого года. Документ заменит Таможенный кодекс Таможенного союза, который действовал с 2009 года, и станет основой для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС.

13-14 июля в Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза. В четверг с визитом в столицу Кыргызстана прибудет Александр Лукашенко. Белорусский президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов ОДКБ.

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Беларусь присоединилась к нормам, действующим в России, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

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