МИНСК, 12 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе подхода к прессе вместе с американским коллегой Рексом Тиллерсоном указал американским журналистам на их плохие манеры.



© Sputnik Asatur Yesayants Побьет ли Лавров рекорды Нессельроде, Громыко, Горчакова и Молотова

При появлении Лаврова и Тиллерсона в зале особняка, принадлежащего МИД РФ, американские журналистки начали выкрикивать вопросы и перебивать друг друга.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" – обратился к журналисткам Лавров.

После выступления российский министр снова обратился к представительнице "пула" Госдепартамента США и разрешил ей снова кричать.

"Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду в Москве проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона, их результаты будут известны по завершении встречи двух министров.