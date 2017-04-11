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Лавров научил американских журналисток манерам
12.04.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе подхода к прессе вместе с американским коллегой Рексом Тиллерсоном указал американским журналистам на их плохие манеры.
© Sputnik Asatur Yesayants
При появлении Лаврова и Тиллерсона в зале особняка, принадлежащего МИД РФ, американские журналистки начали выкрикивать вопросы и перебивать друг друга.
"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" – обратился к журналисткам Лавров.
После выступления российский министр снова обратился к представительнице "пула" Госдепартамента США и разрешил ей снова кричать.
"Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", — написала на своей
В среду в Москве проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона, их результаты будут известны по завершении встречи двух министров.
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Официальный представитель МИД России признала, что такого "базара" особняк, где проходят переговоры двух министров, еще не знал.
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