﻿ Лавров научил американских журналисток манерам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров научил американских журналисток манерам

12.04.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе подхода к прессе вместе с американским коллегой Рексом Тиллерсоном указал американским журналистам на их плохие манеры.

Лавров научил американских журналисток манерам
© Sputnik Asatur Yesayants
Побьет ли Лавров рекорды Нессельроде, Громыко, Горчакова и Молотова

При появлении Лаврова и Тиллерсона в зале особняка, принадлежащего МИД РФ, американские журналистки начали выкрикивать вопросы и перебивать друг друга.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" – обратился к журналисткам Лавров.

После выступления российский министр снова обратился к представительнице "пула" Госдепартамента США и разрешил ей снова кричать.

"Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду в Москве проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона, их результаты будут известны по завершении встречи двух министров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель МИД России признала, что такого "базара" особняк, где проходят переговоры двух министров, еще не знал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика