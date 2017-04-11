Суд Ленинского района Бреста приговорил 24-летнюю жительницу города к шести месяцам исправительных работ за превышение пределов необходимой обороны.

Конфликт произошел 17 декабря прошлого года в квартире, где проживала молодая пара. Оба характеризовались положительно, на учетах не состояли, судимостей не имели, в злоупотреблении спиртным замечены не были.

17 декабря вечером парень приехал домой из Польши в легком подпитии. Завязалась ссора. Молодой человек кричал, ругался, затем взял тумбочку и бросил в девушку, которая лежала на кровати. За тумбочкой в спину обвиняемой полетела и 1,5-литровая пластиковая бутылка с водой. Девушка пыталась успокоить дебошира. В ответ он схватил ее за руки и бросил на кровать. Она пыталась отбиться, стала царапаться. Это на время его утихомирило, и он ушел в ванную. Когда парень вернулся в комнату, конфликт вспыхнул вновь. Он схватил одеяло и приложил к лицу девушки. По его версии, таким образом он пытался закрыть ей рот, чтобы она не кричала, по ее — душил.

Девушке удалось вырваться. Как следует из приговора, в тот момент она могла убежать из квартиры, но решила защищаться. Обвиняемая взяла в руки ножницы: в правую большие, в левую — поменьше — и стала напротив своего парня. Молодой человек подошел к ней и схватил за правую руку. В это время девушка ножницами в левой руке нанесла ему удар в живот.

После произошедшего она попыталась выпрыгнуть в окно. Как рассказала на суде обвиняемая, парень снял ее с окна и приставил ее руку с ножницами к горлу. В этот момент в квартиру постучали сотрудники милиции. По заключению медиков, парень получил тяжкое телесное повреждение — колото-резаное ранение передней брюшной стенки, девушка — легкие, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.

Изначально молодые люди рассказали правоохранителям другую историю. Якобы все произошло случайно: молодой человек сам напоролся на ножницы, которые держала в руках девушка. Однако под тяжестью улик пара рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Во время расследования уголовного дела было установлено, что у девушки была возможность покинуть квартиру и тем самым избежать причинения тяжкого телесного повреждения. Кроме того, в момент совершения преступления она осознавала «несоответствие избранного ею способа защиты характеру опасности и обстановке посягательства со стороны потерпевшего». По версии обвинения, потерпевший, когда отводил ее руку с ножницами в сторону, «не предпринимал каких-либо иных активных действий».

— Суд Ленинского района Бреста признал девушку виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК) и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, — сообщила помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Обвиняемая в суде свою вину признала, в содеянном раскаялась и выплатила потерпевшему 200 рублей в счет возмещения ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Горячие телефоны для жертв домашнего насилия: 8−801−100−8801 — контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия — общенациональная горячая линия. 8−029−610−83−55 — контактный номер телефона для женщин, пострадавших от домашнего насилия и женщин с детьми, для размещения в убежище. 8−801−100−1611 — общенациональная детская линия. 8−0162−20−94−80 — кризисная комната при территориальном центре социальной защиты населения Московского района Бреста.