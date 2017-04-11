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Минздрав собирается запустить сайт на тему здорового образа жизни
12.04.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Министерство здравоохранения Беларуси намерено создать сайт для продвижения здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН Мишелем Сидибе.
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— Пытаемся привлечь креативщиков, чтобы организовать эту привычную молодежи площадку для общения. Мне кажется, это позволит нам продвигать наши знания в области здорового образа жизни, — сказал министр.
На встрече также поднимался вопрос по программам заместительной метадоновой терапии наркотической зависимости. Валерий Малашко выразил надежду, что число соответствующих центров в Беларуси будет увеличиваться.
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Министерство здравоохранения Беларуси намерено создать сайт для продвижения здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече...
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