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Минздрав собирается запустить сайт на тему здорового образа жизни

12.04.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство здравоохранения Беларуси намерено создать сайт для продвижения здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН Мишелем Сидибе.


Министр здравоохранения Валерий Малашко

Как сообщает БЕЛТА, в Минздраве намерены создать информационный портал, которым смогут пользоваться как молодые люди, так и граждане зрелого возраста. Один из блоков будет ориентирован на подростков.

— Пытаемся привлечь креативщиков, чтобы организовать эту привычную молодежи площадку для общения. Мне кажется, это позволит нам продвигать наши знания в области здорового образа жизни, — сказал министр.

На встрече также поднимался вопрос по программам заместительной метадоновой терапии наркотической зависимости. Валерий Малашко выразил надежду, что число соответствующих центров в Беларуси будет увеличиваться.

 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси намерено создать сайт для продвижения здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече...

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