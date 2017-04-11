Министерство здравоохранения Беларуси намерено создать сайт для продвижения здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН Мишелем Сидибе.



Министр здравоохранения Валерий Малашко

Как сообщает БЕЛТА , в Минздраве намерены создать информационный портал, которым смогут пользоваться как молодые люди, так и граждане зрелого возраста. Один из блоков будет ориентирован на подростков.

— Пытаемся привлечь креативщиков, чтобы организовать эту привычную молодежи площадку для общения. Мне кажется, это позволит нам продвигать наши знания в области здорового образа жизни, — сказал министр.

На встрече также поднимался вопрос по программам заместительной метадоновой терапии наркотической зависимости. Валерий Малашко выразил надежду, что число соответствующих центров в Беларуси будет увеличиваться.