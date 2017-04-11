Автовокзал «Восточный» могут перепрофилировать в выставочный комплекс вместо сносимого «БелЭкспо». Об этом агентству « Минск-Новости » рассказал гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, после закрытия в 2016 году здание и открытую площадку автовокзала «Восточный» на Ванеева несколько раз выставляли на продажу , но это ни к чему не привело.

«Не буду вдаваться в подробности двух прошедших тендеров по данному объекту, пока они не принесли желаемого результата. Предложения от инвесторов были, но они не устроили. Автовокзал по-прежнему находится на балансе «Минсктранса», — рассказал Папенок.

По его словам, возможно, вокзалу будет найдено другое применение.

«Один из вариантов — после модернизации использовать его как выставочный комплекс взамен ушедшего в историю „БелЭкспо“, на месте которого будет построен многофункциональный комплекс», — добавил гендиректор.

Папенок также сообщил, что «Восточный» со всей его инфраструктурой никогда не был рентабельным, а в последние годы приносил ежемесячные убытки в среднем 500 миллионов неденоминированных рублей. Загрузка всегда была низкой и автовокзал не окупался. По сути невостребованной была и гостиница на 40 мест, находившаяся в его ведении. Все международные и междугородные рейсы «Восточного» были перенаправлены на автовокзал «Центральный», и при этом его проектная мощность используется пока на 60%. К тому же все маршрутные автобусы «Восточного» должны были заезжать сюда ради одного или нескольких пассажиров.