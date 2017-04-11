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Автовокзал "Восточный" могут переделать в выставочный комплекс взамен "БелЭкспо"
12.04.2017 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Автовокзал «Восточный» могут перепрофилировать в выставочный комплекс вместо сносимого «БелЭкспо». Об этом агентству «
Напомним, после закрытия в 2016 году здание и открытую площадку автовокзала «Восточный» на Ванеева несколько раз выставляли
«Не буду вдаваться в подробности двух прошедших тендеров по данному объекту, пока они не принесли желаемого результата. Предложения от инвесторов были, но они не устроили. Автовокзал по-прежнему находится на балансе «Минсктранса», — рассказал Папенок.
По его словам, возможно, вокзалу будет найдено другое применение.
«Один из вариантов — после модернизации использовать его как выставочный комплекс взамен ушедшего в историю „БелЭкспо“, на месте которого будет построен многофункциональный комплекс», — добавил гендиректор.
Папенок также сообщил, что «Восточный» со всей его инфраструктурой никогда не был рентабельным, а в последние годы приносил ежемесячные убытки в среднем 500 миллионов неденоминированных рублей. Загрузка всегда была низкой и автовокзал не окупался. По сути невостребованной была и гостиница на 40 мест, находившаяся в его ведении. Все международные и междугородные рейсы «Восточного» были перенаправлены на автовокзал «Центральный», и при этом его проектная мощность используется пока на 60%. К тому же все маршрутные автобусы «Восточного» должны были заезжать сюда ради одного или нескольких пассажиров.
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Сам автовокзал не работает с лета 2016 года.
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