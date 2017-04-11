В Бишкеке 14 апреля состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Ожидается, что в заседании примут участие главы государств всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Лидеры «пятерки» обсудят экономическое взаимодействие в рамках организации, а также международное сотрудничество и дальнейшую интеграцию на евразийском пространстве. Также планируется рассмотреть заявку Молдовы на предоставление статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.