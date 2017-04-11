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Кыргызстан готовится принять саммит ЕАЭС
12.04.2017 16:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Бишкеке 14 апреля состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Ожидается, что в заседании примут участие главы государств всех стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Лидеры «пятерки» обсудят экономическое взаимодействие в рамках организации, а также международное сотрудничество и дальнейшую интеграцию на евразийском пространстве. Также планируется
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