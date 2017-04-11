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12 апреля – День космонавтики

12.04.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Начальник «Байконура»

Около 30 человек —  уроженцев соседнего Слуцкого района — имеют отношение к космосу. Но самым примечательным среди них является генерал-полковник, первый начальник космодрома «Байконур» Константин Васильевич Герчик, который награжден 14 орденами и 25 медалями.

До войны К.В. Герчик окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище. Будучи молодым лейтенантом штурмовал линию Маннергейма, что проходила в 332 км от Ленинграда во время Финской кампании.

В боях Великой Отечественной войны — с первых ее дней. Был командиром взвода, батареи, затем возглавил артиллерийский дивизион. Был начальником штаба 19-го гвардейского артиллерийского полка, затем 135-й пушечной артиллерийской бригады на разных фронтах: на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах.

После победы Герчик поступил в Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, окончил ее, затем преподавал общую тактику и тактику артиллерии в этом учебном заведении.

Был заместителем начальника артиллерийского училища, с 1954 года — командир 80-й бригады особого назначения.

В 1955 году Константина Герчика зачислили в штат первопроходцев будущего космодрома. Задание Правительства было выполнено, и в 1957 году Герчик был назначен начальником штаба космодрома «Байконур». 2 июля 1958 года он стал руководителем космодрома. 8 мая 1960 года ему было присвоено звание генерал-майора.

Герчик руководил развертыванием полигона № 5, вводом в строй пусковых установок, формированием испытательных управлений, опытно-испытательных частей и измерительных пунктов. Также он активно участвовал в организации и проведении летных и летно-конструкторских испытаний первых межконтинентальных и космических ракет. Входил в состав нескольких государственных комиссий.

В 1979 году Герчик ушел в запас. Работал в нескольких НИИ, в том числе в институтах при АН СССР.

Умер К.В. Герчик 24 июня 2001 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище. После смерти Константина Васильевича его имя присвоено школе в д. Сороги Слуцкого района, где он родился.

Михаил ТАРАСЕВИЧ,

внештатный корреспондент «СП»

 
 
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Начальник «Байконура» Около 30 человек —  уроженцев соседнего Слуцкого района — имеют отношение к космосу. Но самым примечательным среди них является...

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