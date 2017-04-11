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Жительница Орши хочет обжаловать штраф за "стрим" в "Одноклассниках"

12.04.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Жительница Орши Юлия Гранкова, оштрафованная судом на 460 рублей за ведение прямой трансляции в социальной сети "Одноклассники", попытается обжаловать данное решение.

Оршанка вела "стрим" в соцсети из приюта для собак, показывая пользователям условия содержания четвероногих. Трансляция в "Одноклассниках" собрала более 30 тысяч просмотров, но закончилась неожиданно – судом.

Как стало известно накануне, Гранкову оштрафовали на 460 рублей за трансляцию – судья посчитала, что таким образом жительница Орши "распространяла продукцию СМИ" без соответствующей регистрации или аккредитации. Сама Гранкова с приговором не согласна.

"Сегодня подала апелляцию", – сообщила Sputnik в среду жительница Орши.

Гранковой вменялось нарушения закона "О средствах массовой информации", однако сама она со СМИ не сотрудничает и журналистом не работает, а сейчас находится в декретном отпуске. 

 
Теги: Минск
 
 
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Женщину суд обязал выплатить 460 рублей за "распространение продукции средства массовой информации".

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