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Жительница Орши хочет обжаловать штраф за "стрим" в "Одноклассниках"
12.04.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Жительница Орши Юлия Гранкова, оштрафованная судом на 460 рублей за ведение прямой трансляции в социальной сети "Одноклассники", попытается обжаловать данное решение.
Оршанка вела "стрим" в соцсети из приюта для собак, показывая пользователям условия содержания четвероногих. Трансляция в "Одноклассниках" собрала более 30 тысяч просмотров, но закончилась неожиданно – судом.
Как стало известно накануне, Гранкову оштрафовали на 460 рублей за трансляцию – судья посчитала, что таким образом жительница Орши "распространяла продукцию СМИ" без соответствующей регистрации или аккредитации. Сама Гранкова с приговором не согласна.
"Сегодня подала апелляцию", – сообщила Sputnik в среду жительница Орши.
Гранковой вменялось нарушения закона "О средствах массовой информации", однако сама она со СМИ не сотрудничает и журналистом не работает, а сейчас находится в декретном отпуске.
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Женщину суд обязал выплатить 460 рублей за "распространение продукции средства массовой информации".
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