МИНСК, 12 апр – Sputnik. Жительница Орши Юлия Гранкова, оштрафованная судом на 460 рублей за ведение прямой трансляции в социальной сети "Одноклассники", попытается обжаловать данное решение.

Оршанка вела "стрим" в соцсети из приюта для собак, показывая пользователям условия содержания четвероногих. Трансляция в "Одноклассниках" собрала более 30 тысяч просмотров, но закончилась неожиданно – судом.

Как стало известно накануне, Гранкову оштрафовали на 460 рублей за трансляцию – судья посчитала, что таким образом жительница Орши "распространяла продукцию СМИ" без соответствующей регистрации или аккредитации. Сама Гранкова с приговором не согласна.

"Сегодня подала апелляцию", – сообщила Sputnik в среду жительница Орши.

Гранковой вменялось нарушения закона "О средствах массовой информации", однако сама она со СМИ не сотрудничает и журналистом не работает, а сейчас находится в декретном отпуске.