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"Тридцать девок, один я". Как в Гродно лучших доярок и дояров выбирали
12.04.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Конкурс профессионального мастерства прошел в области впервые. Участие в нем приняли 34 специалиста из всех районных центров. И хоть было заявлено, что будут выбирать лучших доярку и дояра, сильную половину человечества представлял только один участник — Якимович Игорь с молочно-товарного комплекса «Яново» Волковыского района.
Конкурсанты сдавали экзамен по теоретической части — от знаний физиологии животных до устройства доильного оборудования — всего 120 вопросов. Практическую сторону дела участники демонстрировали не на буренках, а современных учебно-тренировочных тренажерах, имитирующих процесс отдачи молока. Учитывались скорость, технологичность и производительность труда.
Среди молодых доярок первое место завоевала Алла Гирза из Лидского района. На втором месте Юлия Расолько, представляющая Дятловский район, на третьем — работница молочно-товарного комплекса «Краковка» Ошмянского района Елена Клачкевич.
Среди доярок старше 31 года — Наталия Боринбаева (Зельвенский район), Татьяна Буйвол и Ирина Свило с Островетчины.
Все участницы получили от организаторов ценные подарки, а лауреаты еще и денежное вознаграждение: 250 рублей за 1-е место, 200 рублей за второе и 150 — за третье.
Инициатором проведения конкурса выступил Белорусский республиканский профсоюз работников агропромышленного комплекса.
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Конкурс профессионального мастерства прошел в области впервые. Участие в нем приняли 34 специалиста из всех районных центров. И хоть было заявлено, что будут...
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