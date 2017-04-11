Конкурс профессионального мастерства прошел в области впервые. Участие в нем приняли 34 специалиста из всех районных центров. И хоть было заявлено, что будут выбирать лучших доярку и дояра, сильную половину человечества представлял только один участник — Якимович Игорь с молочно-товарного комплекса «Яново» Волковыского района.





Конкурсанты сдавали экзамен по теоретической части — от знаний физиологии животных до устройства доильного оборудования — всего 120 вопросов. Практическую сторону дела участники демонстрировали не на буренках, а современных учебно-тренировочных тренажерах, имитирующих процесс отдачи молока. Учитывались скорость, технологичность и производительность труда.





















Среди молодых доярок первое место завоевала Алла Гирза из Лидского района. На втором месте Юлия Расолько, представляющая Дятловский район, на третьем — работница молочно-товарного комплекса «Краковка» Ошмянского района Елена Клачкевич.

Среди доярок старше 31 года — Наталия Боринбаева (Зельвенский район), Татьяна Буйвол и Ирина Свило с Островетчины.





Все участницы получили от организаторов ценные подарки, а лауреаты еще и денежное вознаграждение: 250 рублей за 1-е место, 200 рублей за второе и 150 — за третье.

Инициатором проведения конкурса выступил Белорусский республиканский профсоюз работников агропромышленного комплекса.